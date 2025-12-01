Τσαϊρέλης: «Η ευκαιρία στον Άρη μού δόθηκε την κατάλληλη στιγμή»

Ο Μιχάλης Τσαϊρέλης επέστρεψε στον Άρη για την τρίτη θητεία του και μίλησε για τον ρόλο του στην ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς και τη νέα εποχή των «κίτρινων».

Ο Άρης ενισχύθηκε ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του στις εγχώριες διοργανώσεις και στο EuroCup με την προσθήκη του Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο οποίος θα προσφέρει λύσεις στη γραμμή των ψηλών.

Μιλώντας στο EOK WebRadio, ο Τσαϊρέλης σχολίασε την επιστροφή του στον Άρη, τον ρόλο του στην ομάδα και το προσωπικό του κίνητρο.

Αναλυτικά είπε:

Για την επιστροφή του στον Άρη: «Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω, γνωρίζω όλα τα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα. Είναι ένα γνώριμο περιβάλλον για ‘μένα. Το μπάσκετ είναι συγκεκριμένο, μίλησα με τους προπονητές και θα κάνω ό,τι μου ζητηθεί».

Για τον ρόλο του στην ομάδα: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κόουτς Μίλισιτς δε με γνωρίζει. Ήξερε ότι ήμουν τραυματίας και ότι έχω παίξει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθήσω. Δεν είπαμε και πάρα πολλά. Δε ρωτάω κι εγώ πάρα πολλά τους προπονητές, όλα θα φανούν στο παρκέ. Αν είμαι καλός θα παίξω, είναι απλά τα πράγματα».

Για τη νέα εποχή του Άρη: «Το κλίμα έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με αυτό που είχα ζήσει πριν 6-7 χρόνια. Όλοι περιμένουν πώς θα καταλήξει όλη αυτή η προσπάθεια του πενταετούς πλάνου. Όλοι περιμένουν τα επόμενα “άλματα” της ομάδας».

Για τις αυξημένες απαιτήσεις: «Σίγουρα υπάρχει πίεση, έτσι είναι και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης λόγω “δίψας”. Ο Άρης έχει ιδιαίτερη ιστορία, όταν ο κόσμος βλέπει φως στο τούνελ παίρνει τα πάνω του και θέλει όσο το δυνατόν να έρθει μία επιτυχία γρήγορα. Φέτος έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα σε πάρα πολλές ομάδες, έχουν αλλάξει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια με τα μπάτζετ».

Για τον στόχο στο EuroCup: «Όλοι στην ομάδα θέλουμε να τερματίσουμε από την 4η θέση και πάνω για να έχουμε πλεονέκτημα έδρας στην επόμενη φάση. Έχουμε στοχεύσει τα δύο εντός ματς τώρα, άσχετα με τον αντίπαλο, λόγω του κόσμου που θα μας ωθήσει προς τη νίκη με την ατμόσφαιρα».

Για το ανταγωνιστικό επίπεδο της GBL: «Έχουν επενδυθεί πάρα πολλά λεφτά φέτος σε όλες τις ομάδες. Κάποιες ψάχνουν τα πατήματα τους ακόμα, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούν την ίδια στιγμή όλοι οι παίκτες. Είδαμε γρήγορες αλλαγές. Όταν το μπάτζετ είναι υψηλό αυξάνονται και οι απαιτήσεις. Πιστεύω θα γίνουν κι άλλες διορθωτικές κινήσεις. Όλοι μπορούν να νικήσουν όλους, δεν είναι όπως παλιά. Πλέον δεν είσαι σίγουρος για το ποια ομάδα θα υποβιβαστεί, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι».

Για την επιστροφή της Θεσσαλονίκης στον μπασκετικό “χάρτη”: «Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Έχει να συμβεί πολλά χρόνια το να δυναμώνουν και οι τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης ταυτόχρονα. Η μία ομάδα επηρεάζει την άλλη προς το καλό με τις αλλαγές της».

Για τον τελευταίο του τραυματισμό: «Πρώτη φορά είχα τραυματισμό που με άφησε τόσο μεγάλο διάστημα. Είμαι πλέον σε μία ηλικία που βλέπω αλλιώς τα πράγματα. Αν ήμουν 25 έως 30 χρονών, ίσως είχα περισσότερο άγχος. Πλέον είμαι πατέρας και δεν έχω τόσο άγχος στο παρκέ. Ο δρόμος είναι ένας, με υπομονή όλα γίνονται. Έκανα ατομικές προπονήσεις καθημερινά τους τελευταίους μήνες. Η ευκαιρία στον Άρη μού δόθηκε την κατάλληλη στιγμή».

Για το προσωπικό του κίνητρο: «Όταν ο παίκτης θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο φυσικά και έχει “δίψα”. Τα συναισθήματα έχουν να κάνουν με τις επιθυμίες του καθενός και το πού θέλει να αγωνιστεί. Έχω υψηλό κίνητρο, το κάνω πολλά χρόνια αυτό κι έτσι έχω συνηθίσει. Η ζωή μας ολόκληρη έχει προσαρμοστεί στο μπάσκετ».