Στο «Αλεξάνδρειο» τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Μαρινέλλας, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ του Άρη με την ΑΕΚ, οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Μαρινέλλας.

Συγκεκριμένα η σπουδαία τραγουδίστρια που είχε ταυτιστεί με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης, δεν ξεχάστηκε μετά τον θάνατό της και τηρήθηκε η μνήμη της.

Οι οπαδοί των γηπεδούχων αμέσως μετά έδωσαν ένα «θερμό» χειροκρότημα.

Σημειώνεται ότι άργησε το τζάμπολ του αγώνα, λόγω προβλήματος στους προβολείς του γηπέδου. Συγκεκριμένα προκειμένου να διεξαχθεί η αναμέτρηση, άνοιξαν οι προβολείς στο βοηθητικό γήπεδο.