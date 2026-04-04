ΑΕΚ: Νοκ άουτ κόντρα στον Άρη ο Κουζμίνσκας - Ερωτηματικό για Μπανταλόνα
Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης (12-7) ετοιμάζεται να υποδεχτεί την ΑΕΚ (15-6) στο Nick Galis Hall (04/04, 16:00), επιδιώκοντας να επεκτείνει το αήττητο σερί των επτά αγώνων. Αντίθετα, η Ένωση ταξιδεύει στη «Μακεδονία» με στόχο να επιστρέψει στις νίκες μετά την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ωστόσο, αντιμετωπίζει προβλήματα εν όψει της αναμέτρησης με τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να μένει εκτός για το ματς στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων στον αχίλλειο, ενώ αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του και για τη ρεβάνς με την Μπανταλόνα στην Ισπανία.
Η ενημέρωση της ΑΕΚ
«Νοκ άουτ τέθηκε και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα του δεξιού του ποδιού και αποκλείσθηκε από την αποστολή για τη σημερινή αναμέτρηση με Άρη στο Αλεξάνδρειο.
Υπενθυμίζεται, ότι εκτός δράσης έχει τεθεί και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της SUNEL Arena με Μπανταλόνα.
Η συμμετοχή των δύο αθλητών εν όψει της δεύτερης αναμέτρησης με Μπανταλόνα, στην Καταλονία κρίνεται αμφίβολη».
