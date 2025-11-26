Δεν μπορεί να μην κάτσει η μπίλια στο κίτρινο…

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης σχολιάζει τις αναφορές επένδυσης στην ΠΑΕ Άρης και θυμίζει τι έγινε σε ΑΣ και ΚΑΕ

Όποιος παρακολουθεί το blog γνωρίζει πάρα πολύ καλά την στάση στο κομμάτι επενδυτών και…επενδυτών όπως παράλληλα και το αδιαπραγμάτευτο του διαχωρισμού με το αγωνιστικό.

Από χθες το βράδυ η εκπομπή των οργανωμένων οπαδών του Άρη, η εκπομπή του SUPER-3 άναψε για πολλούς…φωτιές, αλλά επί της ουσίας δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να παρουσιάσει στην πραγματική της διάσταση την προσπάθεια προσέλκυσης ενός ισχυρού επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης. Τι είπαν οι συντελεστές της εκπομπής, όπως άλλωστε είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε χθες και στο gazzetta;

«Υπήρξε μία τηλεδιάσκεψη που έγινε με δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, ο οποίος έχει δείξει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιρικό ΑΡΗ και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Ένα ενδιαφέρον το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν θα σχηματοποιηθεί σε επίσημη πρόταση προς τον Θεόδωρο Καρυπίδη, αλλά υπάρχει η αισιοδοξία ότι αυτό θα γίνει στο προσεχές χρονικό διάστημα. Και σύντομα θα χτυπήσει το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ προκειμένου να υπάρξει πρόταση για εξαγορά της ομάδας».

Είναι τα παραπάνω σε ακολουθία όσα έχουν ήδη ειπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα; ΝΑΙ είναι η απάντηση. Γιατί, λοιπόν, χθες υπήρξε η…εξέλιξη και η δημόσια αναφορά; Γιατί η τηλεδιάσκεψη με τον δισεκατομμυριούχο που ενδιαφέρεται έγινε την Δευτέρα! Η τοποθέτηση λοιπόν αποτύπωσε σε απόλυτο βαθμό το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό και στην πραγματική της διάσταση. Υπάρχει αρχικό ενδιαφέρον, υπήρξε το ψάξιμο, η προσέγγιση, η συζήτηση. Αυτό που ήταν να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι που…ψάχτηκαν έγινε. Έψαξαν, βρήκαν, παρουσίασαν και υπάρχει ενδιαφέρον που θα μετατραπεί πλέον σε επίσημη πρόταση ή όχι στον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ. Αυτό που έπρεπε να γίνει από την οικογένεια του Άρη και τους ανθρώπους που το ανέλαβαν έγινε και αυτό βγήκε προς τα έξω. Και μάλιστα το ενδιαφέρον προέκυψε από αναζήτηση το τι γίνεται στον Άρη και της πλευράς του δισεκατομμυριούχου. Ούτε έταξαν συμφωνίες, ούτε εκατομμύρια παρουσίασαν, ούτε προτάσεις για γήπεδα στην θάλασσα, ούτε προσέξτε το κυριότερο όλων, πήγαν σε μία διαδικασία αντιπολιτευτικής απαξίωσης των πάντων. Είπαν υπήρξε (προ)χθες η επαφή και περιμένουμε σύντομα να χτυπήσει το τηλέφωνο του Θ. Καρυπίδη, τον οποίο ευχαριστούμε για όσα έκανε, αλλά έκλεισε ο κύκλος του και πρέπει να πάμε ομαλά στην επόμενη μέρα.

ΕΔΩΣΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ! Αυτό δεν θέλει ο κόσμος; Αυτό δεν ζητάει; Τι πραγματικά συμβαίνει και όχι τι θα ήθελε να συμβαίνει ή τι…παπατζηλίκι του «μουπε, σούπε, άκουσα».

Εύχομαι πραγματικά και να χτυπήσει το τηλέφωνο του Θόδωρου Καρυπίδη και αυτά που θα ακούσει να οδηγήσουν την ομάδα σε μία επόμενη μέρα με έναν τεράστιο οικονομικά παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στον Άρη, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πλέον όμως είναι ξεκάθαρο ότι έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει deal με τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρθηκε ο σύνδεσμος, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αν δεν γίνει με αυτόν θα υπάρξει και επόμενος και μεθεπόμενος που θα ενδιαφερθεί πραγματικά και αυτό γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα τόσο στον ΑΣ, όσο και στο μπάσκετ. Και αν ενδιαφερθεί πραγματικά τότε θα πάμε στα επόμενα βήματα με απόλυτη διαφάνεια. Ως τότε όμως η ομάδα οφείλει να τρέχει κανονικά.

Θυμίζω τα γραφόμενα σε αυτό το blog λίγους μήνες πριν αλλάξει η σελίδα στον ΑΣ, αλλά και την στάση υπευθυνότητας που κρατήθηκε λίγο πριν την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ Άρης. Και τα γεγονότα επιβεβαίωσαν στο έπακρο ότι ακριβώς σημειώσαμε. Το ίδιο θα γίνει και στην ΠΑΕ… Το πόσο γρήγορα ή…αργότερα σήμερα δεν μπορώ να το εκτιμήσω, αλλά σε κάθε περίπτωση η μπίλια θα κάτσει όπως και να έχει στο…κίτρινο!

Η ομάδα την δουλειά της…

Από εκεί και έπειτα όπως και να τρέχει το κομμάτι της αλλαγής σελίδας της ΠΑΕ, το αγωνιστικό πρέπει να μένει ανεπηρέαστο. Η ομάδα έχει παιχνίδι που πρέπει πάση θυσία να κερδίσει το Σάββατο. Είναι κομβικότατο και πρέπει ο κόσμος να στηρίξει την προσπάθεια του Μανόλο Χιμένεθ και των παικτών για να προστεθούν οι 3 βαθμοί και φυσικά την Τετάρτη κόντρα στον ΠΑΟΚ να έρθει η νίκη-τετράδας.

Θυμηθείτε το! Το γεμάτο γήπεδο πολλαπλασιάζει-όπως έγινε και στο μπάσκετ- τις πιθανότητες για ένα καλύτερο αύριο. Και μια που αναφέρθηκα στον Ισπανό τεχνικό. Όσοι με διαβάζετε και όσοι με ακούτε στη Novibet AllAboutARIS TV, σημείωσα ότι θα είναι έγκλημα αν φύγει και αυτός κόντρα φυσικά στο αφήγημα των τρολ ότι οι δημοσιογράφοι πήραμε γραμμή από τον Καρυπίδη να τον…φάμε! Είναι άλλο η αγωνιστική κριτική και άλλο να πατάς στο τι έγινε με το κασκόλ για να ζητάς να «φας» τον προπονητή. Προσωπικά έχω σημειώσει ότι και άδικη είναι η κριτική που γίνεται στον Ισπανό και πρέπει να στηριχθεί στο έπακρο για να αλλάξει η κατάσταση των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει με κάθε μέσο και τρόπο και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν επιτέλους ποδοσφαιρικό εγωισμό και να…κερδίσουν.

Αλλά για το καθαρά αγωνιστικό θα επανέλθουμε, αφού μπροστά μας υπάρχει εβδομάδα-φωτιά, μαζί με σχολιασμό για την απόλυτη δικαίωση στο θέμα της αποπληρωμής των χρεών της ΚΑΕ.