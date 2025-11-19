Ο Άρης απεγκλωβίστηκε από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει καθώς η νίκη επί της Νεπτούνας στην Κλαϊπέδα άνοιξε διάπλατα τον δρόμο της πρόκρισης και προς αυτήν την κατεύθυνση θα παίξουν καταλυτικό ρόλο οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές.

Στον όμιλο του Άρη, το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με τις αναμετρήσεις Τσεντεβίτα Ολίμπια-Αμβούργο και Βενέτσια-Μανρέσα. Στο πρώτο παιχνίδι οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι καθώς η γερμανική ομάδα έχει «αποδεχθεί» τον ρόλο του αδύναμου γκρουπ του ομίλου δίχως νίκη έπειτα από τις πρώτες επτά αγωνιστικές και στο δεύτερο, ο νικητής εισαχθεί στη ζώνη της πρόκρισης στα Play In. Καθώς η διαδικασία της κανονικής διάρκειας βρίσκεται μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου, προφανώς είναι νωρίς για εκτιμήσεις, λίγο πολύ όμως θα διαμορφωθούν δεδομένα μέσα από τα αποτελέσματα των επόμενων τεσσάρων αγωνιστικών.

Πριν το παιχνίδι στη Λιθουανία, ο Άρης ήταν σε μειονεκτική θέση λόγω μη αξιοποίησης της έδρας του. Μέσω αυτής, μπορεί πλέον να περπατήσει στο μονοπάτι της πρόκρισης καθώς τα τρία από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν στο Nick Galis Hall όπου θα φιλοξενήσει τις Κλουζ (4/12), Βενέτσια (10/12) και Τσεντεβίτα Ολίμπια (30/12). Ενδιάμεσα υπάρχει το παιχνίδι στο Αμβούργο (17/12).

Αναλόγως των αποτελεσμάτων του σ’ αυτά τα παιχνίδια θα διαμορφωθούν και οι βλέψεις του. Αν πετύχει το απόλυτο και φτάσει σε ρεκόρ 8-4, αυτομάτως θα κοιτάξει πιο ψηλά. Προφανώς πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, ήταν μη αναμενόμενη η νίκη της Σλασκ (4-4) επί της Μπαχτσεσεχίρ (6-2). Αντιθέτως, «βολική» ήταν αυτή της Χαποέλ Ιερουσαλήμ (6-2) επί της Κλουζ (4-4). Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, τέσσερις ομάδες θα ισοβαθμούν με ρεκόρ 4-4 και λογικά, το ίδιο θα συμβαίνει και στην κορυφή (σ. σ. Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπαχτσεσεχίρ και Τσεντεβίτα) με ρεκόρ 6-2.

Στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές θα φανεί επίσης ποιες ομάδες θα ενταχθούν στην... πρώτη ταχύτητα του ομίλου και ποιες στη δεύτερη κυνηγώντας μια απλή πρόκριση στα Play In της διοργάνωσης. Το σύστημα διεξαγωγής δεν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό. Η κανονική διάρκεια θα ολοκληρωθεί στις 11 Φεβρουαρίου κι έναν μήνα αργότερα θα ξεκινήσουν τα Play off. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει νοκ άουτ αγώνες – δίχως τη συμμετοχή των ομάδων που θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις των δύο ομίλων – και με πλεονέκτημα έδρας για τους 3ους και 4ους κάθε ομίλου. Νοκ άουτ παιχνίδια περιλαμβάνει και η δεύτερη φάση με την είσοδο των πρώτων και δεύτερων ομάδων της κανονικής διάρκειας ενώ στις δύο νίκες θα κριθούν τα παιχνίδια της ημιτελικής φάσης, ομοίως και οι τελικοί.