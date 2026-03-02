Στην ουσιαστική επιστροφή του στην εθνική Γαλλίας, ο Αμίν Νούα φρόντισε να απασχολήσει τα γαλλικά media με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στις νίκες επί της Ουγγαρίας.

Η επιστροφή στην εθνική Γαλλίας ήταν ένας από τους στόχους που οριοθέτησε ο Αμίν Νούα κατά την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά παρκέ για λογαριασμό του Άρη. Ο έμπειρος φόργουορντ των «κίτρινων» δικαίωσε το ομοσπονδιακό επιτελείο για την ευκαιρία που του έδωσε και κυρίως την παροχή ηγετικού ρόλου στις δύο νίκες που σημείωσε η Γαλλία απέναντι στην Ουγγαρία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για την ακρίβεια, ο Νούα σκόραρε κατά μέσο όρο 18 πόντους στις δύο αναμετρήσεις έχοντας συνολικά 6/11 τρίποντα και 10/15 δίποντα. Κυρίως όμως, τα γαλλικά media ξεχώρισαν την απόδοσή του και θυμήθηκαν τον πρότερο αγωνιστικό βίο του.

«Υπήρξε μεγάλη αστάθεια στην καριέρα μου. Τώρα νιώθω σα να ξαναγεννήθηκα. Μου δόθηκε μεγαλύτερη ευθύνη και προσπάθησα να επηρεάσω και τις δύο πλευρές του γηπέδου και να παίξω με τα δυνατά μου σημεία. Είναι υπέροχο, όταν μια ομάδα πραγματικά σε βασίζεται. Και αυτή τη σεζόν νιώθω ότι έχω κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά», είπε και αναφέρθηκε στην εμπειρία του στον Άρη. «Είναι ο ιδανικός σύλλογος. Η ιστορία του, η πόλη, ένιωσα αμέσως σαν στο σπίτι μου, και αυτό μεταφράστηκε στην απόδοσή μου στο γήπεδο», δήλωσε ο ίδιος στην ιστοσελίδα της γαλλικής ομοσπονδίας.

Πλέον ο Αμίν Νούα βρίσκεται στον δρόμο της επιστροφής και της ενσωμάτωσης στην ομάδα του Άρη, το ίδιο ισχύει και για τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πάγκο της Πολωνίας με δύο νίκες επί της Λετονίας και οδηγώντας την ομάδα του στο απόλυτο έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.