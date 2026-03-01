Με ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης, Αντώνης Γκάτζιος, ζήτησε υπομονή και λογική έως ότου λήξει η περιπέτεια της U18 στο Άμπου Ντάμπι.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας παραμένει εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι καθώς παραμένει κλειστός ο εναέριος χώρος και όπως σημείωσε ο Νίκος Τζώρας (αρχηγός αποστολής) βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές για τη συντομότερη δυνατή αποχώρησή της και επιστροφή στην Ελλάδα. Με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα Social Media, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ, Αντώνης Γκάτζιος υποστήριξε ότι η αποστολή είναι ασφαλής καθώς επίσης και πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποχώρησή της.

«Κατανοητό το πανελλήνιο ενδιαφέρον για την ομάδα Κ18 στο Αμπου Ντάμπι, ας έχουμε δύο πράγματα κατά νου.

Πρώτον, μιλάμε για παιδιά 17-18 χρονών και τις οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα (οπότε καλό είναι να αποφεύγονται μελοδραματικοί τίτλοι - clickbaits) και δεύτερον, ο μόνος εξουσιοδοτημένος για δηλώσεις, General Manager της Ακαδημίας, Νίκος Τζώρας, δεν είναι δυνατόν να μιλάει όλη την ημέρα στα Media, τρέχει και δε φτάνει εκεί κάτω.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη για την επιστροφή στην Ελλάδα. Μόλις υπάρξει, θα επικοινωνηθεί άμεσα και επίσημα από τον Άρη. Η αποστολή είναι ασφαλής και γίνονται συνεχείς διαβουλεύσεις, μιλάμε για εμπόλεμη κατάσταση, δεν υπάρχουν τσιτάτα τύπου «κόψτε το λαιμό σας στον σύλλογο και φέρτε τους πίσω», μακάρι να εξαρτιόταν από τον σύλλογο. Υπάρχουν και παίκτες – προπονητές Ευρωλίγκας όπως και τόσος κόσμος, εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, το Αμπου Ντάμπι και όχι μόνο.

Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά», αναφέρει η ανάρτηση.