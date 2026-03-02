O Μπριν Φορμπς συνεχίζει την καριέρα του στην Βαλτσέα μετά το πέρασμα του από τον Άρη.

Δεν συνεχίζει στον Άρη ο Μπριν Φορμπς, ο οποίος βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αμερικανός σουτέρ θα αγωνίζεται στην Βαλτσέα, με τους Ρουμάνους να τον ανακοινώνουν.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης τον αποχαιρέτησε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Αγωνίστηκε σε έξι ματς της Stoiximan GBL και μέτρησε 10.5 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Με 6.1 πόντους τελείωσε στο Eurocup ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bryn Forbes. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του

