Νουά: «Είμαι περήφανος για τη μάχη που δώσαμε»
Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Άρη καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ κι ένα σωρό καλές άμυνες. «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και τον τρόπο που παίξαμε. Πολεμήσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει σε γρήγορο ρυθμό. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις εκτός έδρας μια ομάδα η οποία παίζει σε τόσο υψηλό τέμπο», είπε ο Αμίν Νουά συμπληρώνοντας ότι… «ήταν μια νίκη που θέλαμε πάρα πολύ και το δείξαμε μέσα από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.