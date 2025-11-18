Νουά: «Είμαι περήφανος για τη μάχη που δώσαμε»

Ο Αμίν Νουά έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του Άρη στη σπουδαία νίκη των «κίτρινων» επί της Νεπτούνας στη Λιθουανία και μετά το παιχνίδι δήλωσε περήφανος για τη νοοτροπία της ομάδας του.

Ο Γάλλος φόργουορντ ήταν καταλυτικός στη νίκη του Άρη καθώς τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ κι ένα σωρό καλές άμυνες. «Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και τον τρόπο που παίξαμε. Πολεμήσαμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει σε γρήγορο ρυθμό. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις εκτός έδρας μια ομάδα η οποία παίζει σε τόσο υψηλό τέμπο», είπε ο Αμίν Νουά συμπληρώνοντας ότι… «ήταν μια νίκη που θέλαμε πάρα πολύ και το δείξαμε μέσα από τον τρόπο που αγωνιστήκαμε».