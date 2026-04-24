Χωρίς τον Ρόνι Χαρέλ θα αγωνιστεί ο Άρης κόντρα στον Πανιώνιο. Ο Αμερικανός φόργουορντ των «κίτρινων» τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με το Περιστέρι και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αντίχειρα. Ως εκ τούτου, ήδη υποβάλλεται σε πρόγραμμα θεραπειών για να είναι έτοιμος ενόψει των Playoff του Πρωταθλήματος. Αντιθέτως, ο Ντανίλο Άντζουσιτς προπονήθηκε κανονικά και επιστρέφει στη δράση ενώ στη διάθεση του Ιγκόρ Μίλιτσιτς θα βρεθούν και οι Τζέικ Φόρεστερ, Στέλιος Πουλιανίτης παρότι δεν έχουν ξεπεράσει ολοκληρωτικά τους τραυματισμούς τους.

Ο αγώνας με τον Πανιώνιο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα για τον Άρη λόγω της παρουσίας των Νίκου Γκάλη, Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο όπως και του ιδιοκτήτη του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο. Μάλιστα η ΚΑΕ Άρης έχει ανακοινώσει το sold out γεγονός το οποίο διατηρεί την ανάγκη αναβάθμισης του Παλέ και κατ’ επέκταση αύξησης της χωρητικότητας του γηπέδου.