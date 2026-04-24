Η τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL φέρνει εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα, με την ΕΡΤ να προχωρά σε έκτακτη εκπομπή στην ΕΡΤ3 και τα βλέμματα να στρέφονται στο κρίσιμο Άρης–Πανιώνιος, όπου κρίνεται η παραμονή.

Στην απόφαση πραγματοποίησης έκτακτης εκπομπής η οποία θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ3 προχώρησε η Δημόσια Τηλεόραση στην οποία θα υπάρχει παράλληλη σύνδεση όλων των αγώνων με εστίαση σ’ αυτόν του Άρη με τον Πανιώνιο.

Η τελευταία αγωνιστική της GBL Basket League θα κρίνει τόσο την παραμονή στην κατηγορία όσο και τα ζευγάρια των Playoff στην τελική φάση του Πρωταθλήματος. Η Δημόσια Τηλεόραση ήδη έχει προγραμματίσει τη μετάδοση των αγώνων όπου η αναμέτρηση ΑΕΚ-Ολυμπιακός θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 Sports και οι υπόλοιποι αγώνες από τα διαδικτυακά αθλητικά κανάλια.

Ωστόσο, λόγω της σπουδαιότητας των αγώνων αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτης εκπομπής η οποία θα προβληθεί στην ΕΡΤ3 και θα περιλαμβάνει την παράλληλη σύνδεση όλων των αγώνων.

Προφανέστατα θα εστιάσει στα σπουδαιότερα παιχνίδια όπως αυτό του Άρη με τον Πανιώνιο στο Nick Galis Hall στο οποίο μάλιστα θα παρευρεθούν οι Νίκος Γκάλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο, στο οποίο μάλιστα θα κριθεί η παραμονή στην κατηγορία. Σε περίπτωση ήττας του Πανιωνίου, οι «κυανέρυθροι» θα υποβιβαστούν στην Elite League.