Βλαχόπουλος: «Ενα lock out θέλουμε στο ΝΒΑ να έρθει για 4 μήνες στον Άρη ο Αντετοκούνμπο» (vid)
Στο Gazz Floor powered by Novibet, ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολίασε τις συναντήσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Νίκο Γκάλη και προφανώς αστειευόμενος, ζήτησε να γίνει ένα lock out στο ΝΒΑ για να «φορέσει τη φανέλα του Άρη ο Giannis».
Στη συνέχεια του ρεπορτάζ του σχολίασε ότι δεν είναι είδηση τα sold out που κάνει ο Άρης και τόνισε την ανάγκη για αύξηση του Αλεξανδρείου, από τη στιγμή που οι άνθρωποι που «τρέχουν» την ομάδα έχουν όραμα. Επίσης, αναφέρθηκε και σ' ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το αν στην ομάδα βλέπουν τη συμμετοχή στη Euroleague!
Στο 1.30.32 το ρεπορτάζ του Βασίλη Βλαχόπουλου:
