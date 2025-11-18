Ο Άρης βρίσκεται στην Κλαϊπέντα όπου θα φιλοξενηθεί από την γηπεδούχο Νεπτούνας (18/11, 19:00) για την 8η αγωνιστική του Eurocup.

Μετά την πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας στο Telekom Center Athens απέναντι στον Παναθηναϊκός AKTOR, ο Άρης θα ψάξει την 4η νίκη του στον Α' όμιλο του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν και τον Ντανίλο Άντζουσιτς, αναμένεται να έχουν στο ρόστερ τους και τους Φορμπς, Μερκβιλάντζε οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στο ματς της Stoiximan GBL.

«Μετά από δύο πολύ σκληρά παιχνίδια, έχουμε μόλις μια μέρα μπροστά μας και ένα δύσκολο ταξίδι. Πηγαίνουμε με καθαρό μυαλό και είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στο τι έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στους σουτέρ τους. Παίζουν… σκληρή επίθεση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρκετή ενέργεια ώστε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι» ήταν τα λόγια του Ιγκόρ Μίλιτσιτς για αυτό το ματς.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 19:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Η βαθμολογία στον όμιλο του Άρη