Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επισήμως την ανάληψη των τμημάτων υποδομής του συλλόγου από την U13 έως και την εφηβική ομάδα.

ΑΣ Άρης και ΚΑΕ είχαν συμφωνήσει για τη μεταφορά των αναπτυξιακών τμημάτων του συλλόγου και η τελευταία ανακοίνωσε ότι «από το προσεχές καλοκαίρι τα αναπτυξιακά τμήματα Μπάσκετ του συλλόγου περνούν υπό τη «σκέπη» της ΚΑΕ. Τα αγωνιστικά τμήματα Καλαθοσφαίρισης του ΑΡΗ περνούν στην κατοχή και την εποπτεία της ΚΑΕ. Συγκεκριμένα, οι ομάδες U13, U14, U15, U16, U18, όπως και η αναπτυξιακή ομάδα (σ. σ. Ερμής Λαγκαδά)», επισημαίνοντας επίσης ότι «Η Ακαδημία που περιλαμβάνει παιδιά έως 12 ετών (προαγωνιστικά), θα παραμείνει υπό τη σκέπη του Α.Σ. ΑΡΗΣ, ώστε ο Ερασιτέχνης να συνεχίσει να επωφελείται από τα σχετικά έσοδα. Πρόκειται για την υλοποίηση ενός εκ των βασικών προτεραιοτήτων της ιδιοκτησίας» και μάλιστα τόνισε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου με στόχο… «να υπάρχει απευθείας «σύνδεση» της παραγωγικής διαδικασίας με την πρώτη ομάδα».

Η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε την ARIS Alliance και τον επικεφαλής της, Γιάννη Μεταξά, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν αναλάβει τις τύχες της Ακαδημίας, διατηρώντας την, με χρήματα και εργατοώρες, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων του ΑΡΗ. Το όραμά μας είναι η ενιαία λειτουργία ΚΑΕ και Ακαδημιών, με κοινό σχεδιασμό, διαδικασίες και φιλοσοφία ανάπτυξης. Θα ρίξουμε μεγάλο βάρος στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας και από τις δύο πλευρές, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας και της εξέλιξης των αθλητών. Παράλληλα, θα υπάρχει κοινή εμπορική προσέγγιση, με ενιαία διαχείριση χορηγιών και κοινού διαθέσιμου χώρου προβολής, για ενίσχυση των εσόδων του οργανισμού. Θέλω να ευχαριστήσω τον Α.Σ. ΑΡΗΣ και τους ανθρώπους που είχαν μέχρι σήμερα τον έλεγχο της Ακαδημίας, η οποία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την περαιτέρω ανάπτυξή της», σημείωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής της ΚΑΕ, Βύρων Αντωνιάδης.

Ο τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ, Νίκος Ζήσης, αναφέρθηκε τόσο στην ανάπτυξη των παικτών όσο και στο «πρότζεκτ» που θα τρέξει. «Είναι πολύ σημαντική και συνάμα ευχάριστη εξέλιξη η ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ του ΑΡΗ από την ΚΑΕ. Τα αναπτυξιακά τμήματα βρίσκονται ήδη σε ένα πολύ καλό επίπεδο και πρέπει να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε την ομάδα ανθρώπων η οποία αυτά τα χρόνια «έτρεχε» το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των ταλέντων, αλλά και να χτίσουμε τον χαρακτήρα των παιδιών, αφού παράλληλα με την αθλητική εξέλιξή τους, θα δώσουμε μεγάλη βάση στη σωστή διαπαιδαγώγησή τους. Θεωρώ πολύ σημαντικό το εγχείρημα της Ακαδημίας θα είναι καθετοποιημένο από την πρώτη ομάδα, αφού η «τροφοδοσία» της τελευταίας από τα αναπτυξιακά τμήματα είναι το πρώτο ζητούμενο».

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, Σίμος Αϊβαζίδης, δήλωσε ότι… «Με χαρά χαιρετίζουμε την ανάληψη των αναπτυξιακών τμημάτων Μπάσκετ του Συλλόγου από την ΚΑΕ. Είμαστε ευτυχείς που η νέα ιδιοκτησία της ΚΑΕ βασίζει πολλά στην «κυψέλη» του τμήματος, που είναι τα παιδιά τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον του ΑΡΗ. Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ, μέσω και των ανθρώπων που είχαν έως τώρα τις τύχες της Ακαδημίας, προσπάθησε να τη διατηρήσει σε ένα υψηλό επίπεδο…».

Ο επικεφαλής της ARIS Alliance, Γιάννης Μεταξάς, δήλωσε ότι… «είναι μεγάλη χαρά μας το ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΑΡΗ περνάει στην ΚΑΕ. Το όνειρό μας να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο του Συλλόγου και να το αναλάβει η ΚΑΕ με το νέο μας επενδυτή, γίνεται πραγματικότητα. Πιστεύουμε ότι θα το αναπτύξουν στο επόμενο επίπεδο, εκεί ακριβώς που όλοι ονειρευόμαστε. Εμείς, ως στρατιώτες του Συλλόγου, θα στηρίζουμε την ΚΑΕ και τους ανθρώπους της σε ό,τι χρειαστεί. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με σκοπό να βάλουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι στην ιστορία του τεράστιου ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Τέλος θα ήθελα ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνεργάτες μας και όλους όσους μας στήριξαν αυτά τα 5 χρόνια, δούλεψαν με ψυχή, με πίστη και με επαγγελματισμό».