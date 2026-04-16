Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται στην Αθήνα και αύριο (17/4) θα συναντηθεί με τον Νίκο Ζήση με φόντο τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Το ταξίδι του Ρίτσαρντ Σιάο για επαγγελματικούς λόγους περιλαμβάνει μια βραχυπρόθεσμη στάση στην Αθήνα και μάλιστα προβλέπει μια συνάντηση εφ’ όλης της ύλης με τον τζένεραλ μάνατζερ της ΚΑΕ Άρης, Νίκο Ζήση. Αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο (17/4) στην πρωτεύουσα και θα περιλαμβάνει έναν πρόχειρο απολογισμό του τελευταίου διμήνου αλλά και συζήτηση επί του σχεδιασμού της επόμενης χρονιάς η οποία δεν θα περιλαμβάνει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά το σύνολο των ενεργειών στις οποίες ήδη έχει προχωρήσει η ΚΑΕ και σχετίζονται και με το ζήτημα των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα που πρόσφατα «ανέδειξαν» τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς ως βασικό στόχο του Άρη για την τεχνική ηγεσία της επόμενης χρονιάς και ακολούθησε η διάψευση της ΚΑΕ, τώρα βάζουν στο κάδρο την περίπτωση του Γιάκα Λάκοβιτς ο οποίος στις αρχές του μήνα έλυσε τη συνεργασία του με την Γκραν Κανάρια έπειτα από (περίπου) τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής ο Νίκος Ζήσης δεν έχει καταλήξει σε οριστική επιλογή προπονητή και μάλιστα δεν έχει αποφασιστεί να τερματιστεί η συνεργασία με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς στο τέλος της χρονιάς. Προφανώς οι πιθανότητες διατήρησης του Πολωνοκροάτη τεχνικού δεν είναι πολλές αλλά δεν έχει παρθεί τελεσίδικη απόφαση.

Επιπροσθέτως, η περίπτωση του Γιάκα Λάκοβιτς προτάθηκε στους «κίτρινους» πριν από περίπου 10-15 ημέρες δίχως όμως να γίνει επαφή με τον Σλοβένο τεχνικό. Δεδομένης της προπονητικής πορείας του αλλά και του έργου που παρήγαγε στην Γκραν Κανάρια και νωρίτερα στην Ουλμ, είναι δεδομένη η εκτίμηση στο πρόσωπό του και φυσικά στο έργο του. Προφανώς μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει μια σοβαρή επιλογή για την τεχνική ηγεσία, επί του παρόντος όμως δεν έχει γίνει επαφή. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Λάκοβιτς θέλει να δει τις επιλογές του από την Euroleague.