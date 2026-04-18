Ρίτσαρντ Σιάο και Νίκος Ζήσης είχαν δια ζώσης συνάντηση στην Αθήνα στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τέσσερα θέματα που αφορούν την επόμενη χρονιά.

Η σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επαφή ανά 15ήμερο, συνεπώς πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τους απασχόλησαν και σε προηγούμενα meeting’s. Είναι αλήθεια ότι παράλληλα της προεργασίας που λαμβάνει χώρα ενόψει της επόμενης χρονιάς – βάσει των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και αφορούν τους προϋπολογισμούς – ο Νίκος Ζήσης θέλει πρώτα την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν πριν τις τελικές εισηγήσεις του. Αυτό δείχνει, για παράδειγμα, στο ζήτημα του προπονητή. Είναι ευνόητο ότι η κατάληξη της χρονιάς θα παίξει ρόλο στις δικές του αποφάσεις αλλά και στις αντίστοιχες του Ρίτσαρντ Σιάο.

Δεύτερο θέμα συζήτησης ήταν η μεταφορά των ακαδημιών καθώς οι ομάδες από την U13 έως και την εφηβική (σ. σ. παράλληλα της αναπτυξιακής) βρίσκονται πλέον υπό την σκέψη της ΚΑΕ Άρης. Ο Ρίτσαρντ Σιάο στάθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης των υποδομών αλλά και της σταδιακής ενσωμάτωσης παικτών στην πρώτη ομάδα.

Τρίτο ήταν το ζήτημα των εγκαταστάσεων στο οποίο δεν εμπλέκεται μόνο ο Νίκος Ζήσης αλλά και το δ. σ. της ΚΑΕ. Πρόκειται για τις ριζικές αλλαγές που προβλέπεται να γίνουν στο Nick Galis Hall με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου. Είναι κάτι που έχει προαναγγελθεί καθώς όμως ο χρόνος έπαψε να είναι σύμμαχος της ΚΑΕ, είναι αναγκαίο να τρέξουν οι σχετικές διαδικασίες. Επί του συγκεκριμένου θέματος, το αρνητικό είναι ότι η εξέλιξη της υπόθεσης δεν εξαρτάται μόνο από την ΚΑΕ αλλά από το σύνολο των κρατικών φορέων που έχουν δικαιοδοσία στο Αλεξάνδρειο. Η ΚΑΕ θέλει μέχρι το τέλος του μήνα να έχει ολοκληρωθεί το γραφειοκρατικό κομμάτι και έως το τέλος του ερχόμενου Σεπτέμβρη να έχει συμβεί το ίδιο και με το σύνολο των έργων.

Συνολικά, ο Ρίτσαρντ Σιάο εμφανίζεται ικανοποιημένος από το επίπεδο προόδου του οργανισμού, περιμένει και ο ίδιος την κατάληξη της φετινής χρονιάς έχοντας ήδη εκφράσει τις σκέψεις του για την επόμενη σχετικά με αυτά που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε η ομάδα να διεκδικήσει υψηλότερους στόχους.

