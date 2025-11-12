Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος 97-72: Βαριά ήττα για τον «Ιστορικό»

Ο Πανιώνιος δεν τα κατάφερε στο Λονδίνο, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 97-72 από τους ανώτερους Λόντον Λάιονς, για την 7η αγωνιστική του EuroCup, και υποχώρησε στο 1-6, παραμένοντας στην τελευταία θέση του Β’ ομίλου.

Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα επί αγγλικού εδάφους, καθώς οι Λόντον Λάιονς επικράτησαν με 97-72 για την 7η αγωνιστική του EuroCup, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι «κυανέρυθροι» υποχώρησαν στο 1-6 και, λόγω της διαφοράς πόντων, βρέθηκαν στην 10η και τελευταία θέση του Β’ ομίλου.

Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος: Το ματς

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Άγγλων, που μπήκαν δυνατά στο ματς και βρήκαν ρυθμό μέσα από το εξαιρετικό τους περιφερειακό σουτ. Παρά το σχετικά κλειστό πρώτο δεκάλεπτο (24-18), στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι «άνοιξαν» το παιχνίδι, ευστοχώντας στα 7 από τα 11 πρώτα τρίποντά τους και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με +20 (55-35).

Οι αριθμοί αποτύπωσαν την υπεροχή τους, με τους Λάιονς να εκτελούν περισσότερες επιθέσεις και βολές, εκμεταλλευόμενοι πλήρως τα λάθη του Πανιωνίου.

 

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Άγγλοι συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, προσφέροντας και θεαματικές φάσεις, ενώ η διαφορά άγγιξε ακόμη και τους 31 πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου (79-48).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Λόντον Λάιονς κατέβασαν στροφές, με τον Πανιώνιο να πετυχαίνει 24 πόντους και να «μαζεύει» ελαφρώς τη διαφορά, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η ουσία του παιχνιδιού.

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 55-35, 79-48, 97-72

London Lions2FG3FGFTREBASTSTLTOΚοψίματαΕπιθετικά φάουλ+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBF/ΕκτόςC/D
1J. Scott *23:11185/862.5%2/450%2/2100%4261110/21/8+2225
2C. Randle11:4021/1100%0/10%0/10%0221000/03/2-122
5A. Adamu *22:01132/728.6%3/560%0/00%0222020/03/1+206
10E. Price *18:4773/3100%0/10%1/1100%0660021/01/1+2411
11R. Mikesell08:0981/250%2/450%0/00%0110000/01/0-75
13J. Williams21:1382/2100%0/10%4/666.7%3032030/03/3+17
16K. Lukosiunas13:1790/00%3/475%0/00%0002000/03/0+67
21A. Rai *18:55104/580%0/10%2/2100%1015101/01/2+2517
22T. Phillip15:4673/560%0/30%1/1100%1454110/02/2+912
23K. Mcgusty *26:49123/560%2/450%0/00%1455220/02/2+3618
31D. Williams16:2830/10%1/250%0/00%0221211/10/0+44
55M. Goodwin03:4400/00%0/00%0/00%0000001/00/0-30
Team/Coaches30300
TOTAL200:009724/3961.5%13/3043.3%10/1376.9%132336237123/221/21+125117

Panionios Cosmorama Travel Athens2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Ilias ZourosMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0N. Watson *22:3284/580%0/00%0/00%15615100-189
1S. Lemon23:59105/683.3%0/10%0/00%11201001-2011
2M. Starks *23:40142/540%2/450%4/4100%00011301-248
3G. Papas *17:1130/10%1/425%0/00%00002400-6-6
7G. Tsalmpouris24:1272/540%1/250%0/00%11232000-138
9S. Oikonomopoulos05:2600/00%0/00%0/00%01110020-24
11M. Lewis *22:3610/10%0/20%1/250%13423110-122
15K. Deshields16:20174/944.4%2/540%3/3100%01156001-117
25K. Gontikas06:2900/20%0/00%0/00%11202000-22
34J. Kreuser *13:4510/30%0/00%3/475%02200201-197
40J. Hands10:4860/00%1/1100%3/475%02201000+24
41A. Patrikis13:0250/00%1/1100%2/2100%112003004
TOTAL200:007217/3745.9%8/2040%14/1782.4%9192814211542-12567
@Photo credits: INTIME
     

