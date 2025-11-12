Η αλλαγή που μπορεί να τα…αλλάξει όλα!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης σχολιάζει στο blog του στο gazzetta για τις αλλαγές στο μπάσκετ, τον Φορμπς και τα άλλα παιδιά.

Η ομάδα μπάσκετ του Άρη παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο για περίπου 31 αγωνιστικά λεπτά χθες στο Παλέ απέναντι σε μία ομάδα που είχε 6 φορές το μπάτζετ της και θεωρείται το πρώτο φαβορί μαζί με την Χάποελ για την κατάκτηση του Eurocup. Η αλήθεια είναι ότι το 0-15 στο τετράλεπτο 32-36 δεν είχε να κάνει μόνο με την ικανότητα των Τούρκων, αλλά και την αποδιοργάνωση του Άρη.

Ξέρετε ότι δεν έχω ποτέ απαξιωτικό λόγο για οποιονδήποτε που φορά την φανέλα ή την φόρμα του Άρη. Το γεγονός ότι έχω ζήσει από μέσα μία ομάδα με έχει βοηθήσει να αξιολογώ και με μία διαφορετική ματιά, να έχω μία άλλη προσέγγιση για πολλούς αθλητές που μπαίνουν στο στόχαστρο. Πιστεύω απόλυτα στην κριτική με επιχειρήματα και παράλληλα την αυστηρή κριτική όταν πρόκειται για επαγγελματίες που αμείβονται με τεράστια ποσά. Το είπα προσφάτως σε μια από τις εκπομπές μου, αλλά θα το γράψω κιόλας μετά το χθεσινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι χάθηκε γιατί ο

Μίλιτσιτς…ένιωσε την ανάγκη να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Φορμπς, ενώ χωρίς τον Αμερικανό ο Άρης πραγματοποιούσε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι στον Άρη -αν και νομίζω ότι ξεκάθαρα το ξέρουν- πως ο (κάθε) Φορμπς έρχεται για να βοηθήσει τον Άρη και δεν έρχεται για να τον βοηθήσει ο Άρης να βρει τον εαυτό του. Θεωρώ μηδενιστικά να απαξιώνεται η καριέρα ενός παίκτη με καμιά 500ρια παιχνίδια στο ΝΒΑ, αλλά παράλληλα είναι ξεκάθαρο ότι ούτε το ξύλο που παίζεται ειδικά στην Ελλάδα, αντέχει, ούτε μπορεί να δώσει αυτά για τα οποία επιλέχθηκε. Ακούω για ψυχολογική πίεση και έλλειψη ψυχολογίας, που έχει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει εκατομμύρια παίζοντας μπάσκετ και θυμάμαι τον τεράστιο Αμπρέου και το παράδειγμα που μας είχε δώσει όταν είχε ερωτηθεί αν νιώθει πίεση: «Εγώ βγάζω χρήματα παίζοντας μπάλα, πίεση και άγχος έχει ο οικοδόμος που 6 το πρωί πάει στην οικοδομή και όλη μέρα…σκοτώνεται στην δουλειά. Όχι ο επαγγελματίας αθλητής που βγάζει εκατομμύρια».

Στα μάτια μου είναι επίσης προφανέστατο ότι δεν τον έχει επιλέξει ο Ζήσης, αλλά αυτή την στιγμή δεν είναι δυνατόν να…πρέπει να τον έχει στο ροτέισον ο προπονητής ενώ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, γιατί αντί να βοηθάει άθελά του προκαλεί πρόβλημα. Χθες πολλοί φίλοι του Άρη έκαναν λόγο για ανάγκη

έλευσης άσου γιατί έβλεπαν τον τρόπο που λειτουργούσαν οι Τζοούνς και Μήτρου Λονγκ. Η δική μου άποψη είναι ότι αν τους αφαιρέσεις τις ευθύνες και κυρίως την απαίτηση-ανάγκη, μεταμόρφωσής σε δυάρια και σκόρερ, αλλά τοποθετήσεις έναν αξιόλογο σουτέρ-σκόρερ στο 2 αντί του Φορμπς και

αυτοί θα είναι καλύτεροι και η ομάδα επίσης κυρίως επιθετικά, αλλά και αμυντικά.

Ο Μίλισιτς έχει βελτιώσει ξεκάθαρα την αμυντική λειτουργία της ομάδας και χθες τον βοήθησε πολύ και ο Νουά που από το πρώτο παιχνίδι έδειξε πόσο

ποιοτικός παίκτης είναι. Η έλευση του διορθώνει με καθυστέρηση, αλλά διορθώνει με ποιότητα την μη έλευση παίκτη στην θέση του Τανούλη. Και ο Νουά όπως ήρθε τώρα, έτσι ελεύθερος ήταν από την πρώτη μέρα που τραυματίστηκε ο νεαρός άσος. Ήταν ξεκάθαρα θέμα απόφασης επένδυσης σε έναν καλό αθλητή και επιβεβαίωσης ότι έχουμε πει και γράψει. Έπαθαν, αλλά δείχνουν ότι έμαθαν(και αυτό είναι πολύ σηματικό) και ήρθε ένας παίκτης-γερός να είναι- που θα βοηθήσει πολύ την ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση. Στα δικά μου μάτια- κρατήστε το- είναι ένας πολύ πιο συγκροτημένος Χάρελ με πολλά κοινά στοιχεία ενθουσιασμού, εκγύμνασης, πάθους και διάθεσης που ξεκάθαρα έχει και ο Ρόνι, αλλά μερικές φορές τα χάνει λόγω του παρορμητικού και ενδεχομένως επιπόλαιου παιχνιδιού του.

Ο Άρης άργησε, αλλά έφερε έναν καλό (και με καλό συμβόλαιο) παίκτη και θα πρέπει να κάνει κάτι αντίστοιχο και για το δύο. Αν θέλουν να κρατήσουν τον Φορμπς για την Ευρώπη μόνο ή ως εναλλακτική λύση δεν μου πέφτει λόγος και ποτέ δεν θα πω σε αυτόν που βάζει τα ωραία του λεφτάκια τι να κάνει. Κατά την άποψή μου όμως όταν αγωνιστικά κάνει κακό αντί για καλό θα πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση και όχι προσθήκη. Όπως όμως σας γράφω για τον Χιμένεθ ότι θεωρώ άδικη την υπερβολικά αυστηρή κριτική που του ασκείται, έτσι θα πω ότι ο Ζήσης απαγορεύεται να τα…ακούει για τον Φορμπς, αλλά και ο ίδιος πρέπει να εξηγήσει στους έχοντες το τελικό πρόσταγμα τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ο Άρης βελτιώνεται με την δουλειά που κάνει ο νέος προπονητής και αυτό είναι ήδη εμφανές στην άμυνα. Η επίθεση είναι πιο δύσκολη εξίσωση και απαιτεί και τον σκόρερ που προανέφερα.

Καταλαβαίνω και πάντα καταλάβαινα το «πρόβλημα» εύρεσης ψηλών. Είναι όμως ξεκάθαρα θέμα επιλογών το δυάρι, πόσο μάλλον όταν έχεις και το κατάλληλο πορτοφόλι. Έχει…κολλήσει με τον Γκριν ο προπονητής γιατί τον θεωρεί ιδανικό; Πολύ ωραία, ας επικοινωνήσουν ότι αυτόν θα πάρουμε και θα έρθει πχ σε 2 βδομάδες, διαφορετικά ας γίνει μία επιλογή γιατί πλέον ξεκάθαρα η ομάδα αδικεί με όσα κάνει τον ίδιο της τον καλύτερο εαυτό που μπορεί να βγάλει στο παρκέ. Και θα δείτε ότι εφόσον έρθει ένας σκόρερ στο 2 και παίκτες σε άλλες θέσεις θα λειτουργούν πολύ καλύτερα. Και στο μπάσκετ το χαμένο έδαφος καλύπτεται πολύ πιο εύκολα από το ποδόσφαιρο…

ΥΓ1 Στο επόμενο σημείωμά μου θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τον ποδοσφαιρικό Άρη έχοντας την δυνατότητα πλέον λόγω διακοπής του πρωταθλήματος, αλλά πριν από πολλά και σημαντικά παιχνίδια.

ΥΓ2 Θέλω να αγιάσω και δεν μπορώ, αλλά δεν είναι δυνατόν οι οπαδοί του Πάμπλο Γκαρσία (θυμάστε το τάκλιν με τις τάπες στον Χαβίτο που διέφυγε του Τάσου του Κάκου;) και κυρίως αυτοί που αποθέωναν τον Γεωργιάδη για την καρατιά στον Καράμπελα να κάνουν ότι έκαναν με ένα από τα καλύτερα παιδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Μανώλη Σιώπη. Την απάντηση βέβαια σε όλους αυτούς την έδωσε ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, με την συνομιλία του και με τον Σιώπη μέσω βίντεο. Πραγματικά όμως είναι φοβερό με το ζόρι οι κίτρινες να πρέπει να γίνονται κόκκινες (μάλλον γιατί έχει γίνει πολλές φορές άδικα και…συνήθισαν), αλλά και να περνάει στην κοινή γνώμη ότι το πάτημα του Σιώπη στο παπούτσι (και όχι στον αστράγαλο) τραυμάτισε τον Κωνσταντέλια. Τον πάτησε στο αριστερό παπούτσι και έπαθε…θλάση στο δεξί πόδι! Τι να περιμένεις όμως από αυτούς που ζητούσαν την ΑΠΕΛΑΣΗ του Βιτόλο (δεν είναι πλάκα) και μετά τον αποθέωναν όταν πήγε στην ομάδα τους; Και για να μην ξεχνιόμαστε όπως ακριβώς άφησε τον Άρη, έτσι άφησε και τον ΠΑΟΚ για τον ΠΑΟ για να…επανέλθουν τα αιτήματα απέλασής του. Και μην μου πει κάποιος ότι ασχολούμαι με τον συμπολίτη, γιατί ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΛΟΓΟ. Τα επερχόμενα ντέρμπι και κυρίως τα δύο με τον Άρη σε κύπελλο και πρωτάθλημα. Άραγε θα παίξει σε αυτά ο Κωνσταντέλιας και στο κύπελλο θα σφυρίξει Γερμανός ή κάποιος Έλληνας…διεθνής; Ελπίζω η ΠΑΕ Άρης να έχει στείλει το αίτημα στην ΕΠΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΕΛΙΤ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ…