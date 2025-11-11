Ο Άρης έκανε τεράστια προσπάθεια απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ αλλά πλήρωσε βαρύτατο τίμημα για το αγωνιστικό κενό που παρουσίασε στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου καθώς η τουρκική ομάδα πάτησε στο 0-15 σερί που έκανε και επικράτησε στο Nick Galis Hall με 76-86 για την 7η αγωνιστική του Eurocup.

Η ελληνική ομάδα έδειξε ικανή για μια σπουδαία νίκη αλλά ένα κακό τετράλεπτο, γεμάτο λάθη και κακές αποφάσεις στις δύο πλευρές του παρκέ, αποδείχθηκε καταλυτικό. Σε αυτό η Μπαχτσεσεχίρ έκανε 0-15 σερί κι αυτό την οδήγησε στη νίκη, παραμένοντας στην κορυφή του ομίλου έχοντας πετύχει έξι νίκες σε επτά παιχνίδια.

Ο αγώνας

Ο Άρης ήταν εντυπωσιακός και κυριαρχικός στην πρώτη περίοδο καθώς επέβαλε τους δικούς του κανόνες στην άμυνα υποχρεώνοντας την Μπαχτσέσεχιρ σε αρκετές επιπόλαιες επιλογές αλλά και σε λάθη. Η διαφορά έγινε στο δεύτερο μισό της περιόδου (13-10, 5’) καθώς έφτασε να προηγηθεί με +9 (21-12, 8’) ελέγχοντας το ριμπάουντ. Η περίοδος έκλεισε με 23-16 έπειτα από άστοχο σουτ του Μήτρου Λονγκ.

Καθώς οι δύο ομάδες παρέμειναν απελπιστικά άστοχες από μακρινή απόσταση έχοντας από 1/7 προσπάθειες, ο Πονίτκα έβγαλε αντίδραση για τους φιλοξενούμενους οι οποίοι μάζεψαν τη διαφορά (25-23, 12’). Ο Αμίν Νουά έδωσε ενέργεια και σκορ (35-29, 15’) με την είσοδό του στο παρκέ αλλά στη δεύτερη περίοδο η Μπαχτσέσεχιρ έδειξε γιατί είναι από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης σε δημιουργία και διάβασμα παιχνιδιού (37-36, 17:30) καθώς «έφτιαξε» τα ελεύθερα σουτ, είδε και τα μις ματς. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με σκορ 39-38.

Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι στο τέλος του ημιχρόνου ο Άρης δεν μέτρησε περισσότερες από τρεις δημιουργίες εν αντιθέσει με την Μπαχτσεσεχίρ η οποία είχε 13 ασίστ η οποία όμως περιορίστηκε στο 15% (2/13) τρίποντα!

Η Μπαχτσεσεχίρ ξεκίνησε φορτσάτη στο τρίτο δεκάλεπτο (41-43) αλλά ο Άρης απάντησε ξανά μέσα από την άμυνά του. Αυτό που δεν είχε ήταν η συνέπεια στην επίθεση. Παράλληλα, έκανε εύκολα το λάθος... πετώντας στα σκουπίδια τις κατοχές. Συν τα χαμένα λέι απ του Ρόνι Χάρελ και οι δύο ομάδες έμειναν χαμηλά έως τα μισά της περιόδου (49-45). Και εναλλάχθηκαν στο σκορ έως το τέλος της 3ης περιόδου όπου οι άμυνες διατήρησαν τον πρώτο λόγο (59-57).

Ο Άρης ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο του Μπράις Τζόουνς στην τελευταία περίοδο νιώθοντας την ανάγκη για το μακρινό σουτ αλλά και περισσότερη δημιουργία στην επίθεση. Στην άμυνα έδωσε νωρίς τα ομαδικά φάουλ του - έπειτα από 90 δευτερόλεπτα - κι αυτό ήταν πρόβλημα, ειδικά από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να βρίσκουν συνεργασίες. Το σερί της Μπαχτσεσεχίρ έφτασε το 0-15 (62-72, 35') καθώς ο Άρης είχε δικαιολογημένα παράπονα από τα εντελώς διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών στις άμυνες των δύο ομάδων.

Εκεί ο Άρης έπαιξε το τελευταίο του χαρτί. Μείωσε σε 66-72 αλλά ένα ακόμη άστοχο σουτ τριών πόντων από τον Μήτρου Λονγκ σε συνδυασμό μ' ένα αχρείαστο φάουλ στον Φλιν, αποσυμπίεσαν την τουρκική ομάδα η οποία πάτησε ξανά σε διψήφια διαφορά. Επτά γρήγοροι πόντοι κράτησαν ζωντανό τον Άρη (76-82), 45'' πριν το τέλος, αλλά εκεί ένα καλάθι του Χάντερ Χέιλ... τελείωσε το παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... στην κρίσιμη στιγμή η Μπαχτσεσεχίρ έκανε 0-15 σερί και από το -5 (62-57) πήγε στο +10 (62-72). Συνολικά βασίστηκε πάνω στην ομοιογένειά της η οποία αναδείχθηκε εξάλλου από τον αριθμό των τελικών πασών.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… Η στατιστική δείχνει άλλον αλλά ο Μίτσελ έβγαλε άμυνες κι έβαλε κρίσιμα καλάθια στην τελευταία περίοδο

ΣΥΜΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ… προφανώς ο Κάβανο (αν και είχε 1/8 τρίποντα) μαζί με τον Πονίτκα και τον Κοπρίβιτσα.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα οι ψηλοί του Άρη (Ίνοκ-Φόρεστερ). Ο Μπριν Φορμπς παραμένει εκτός τόπου και χρόνου

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Αμίν Νουά έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, σίγουρα δεν φάνηκε η πολύμηνη απουσία του από επίσημους αγώνες.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η ανταγωνιστική εικόνα του Άρη και ο χαρακτήρας που έδειξε σε όλο το παιχνίδι.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ…το χαμηλότατο έως μηδενικό επίπεδο συνεργασιών του Άρη στην επίθεση.