Άιναρς Μπαγκάτσκις: «Δεν περίμενα αυτή την εμφάνιση από την ομάδα μου»

Ο Άιναρς Μπαγκάτσκις στάθηκε στις δύο εικόνες που παρουσίασε η ομάδα του στην ήττα από τον Άρη εκτιμώντας ότι το παιχνίδι αποτελεί μια χρήσιμη εμπειρία για τους νεαρούς παίκτες της Σλασκ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Σλασκ υποστήριξε αρχικά ότι… «είδαμε δύο εικόνες από την ομάδα μου. Στα πρώτα τρία δεκάλεπτα… θα μπορούσα να βρω ως δικαιολογία την κούραση αλλά δεν θα το κάνω. Δεν μπορούσα να περιμένω αυτό που έγινε στα πρώτα τρία δεκάλεπτα και δεν το δέχομαι. Για να κερδίσεις έναν αγώνα πρέπει να έχεις συνέπεια και αποφασιστικότητα ειδικά όταν αντιμετωπίζεις μια ταλαντούχα ομάδα όπως ο Άρης. Είναι μικρά αλλά και ταυτόχρονα σημαντικά πράγματα. Όπως, το πώς παίζεις άμυνα στο ένας εναντίον ενός ή την υπομονή που έχεις στο παιχνίδι σου», είπε και συμπλήρωσε.

«Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είχαμε καμία αμυντική συνέπεια και παράλληλα χάσαμε επτά λέι απ. Δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποια μις ματς. Δεν είχαμε αντίδραση και ενέργεια στην άμυνα. Μετά κάναμε την προσπάθειά μας ελέγχοντας το παιχνίδι κι εκεί θα έλεγα ότι αρχίσαμε να παίζουμε. Για μα νεαρή ομάδα σαν τη δική μας, το αποψινό είναι μια σκληρή αλλά εξαιρετικά χρήσιμη εμπειρία. Είναι ένα παιχνίδι από το οποίο θα μάθουμε πράγματα κι αυτό αφορά τους παίκτες μου και το κατά πόσο θα εκμεταλλευτούν αυτό που συνέβη».