Ο Άρης έμεινε μετεξεταστέος στην άμυνα και το τίμημα ήταν βαρύ καθώς ηττήθηκε από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι με 103-76,στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Eurocup στο ντεμπούτο του Ιγκόρ Μίλιτσιτς στην τεχνική ηγεσία, καθώς δέχθηκε επιμέρους σκορ 53-28 στο δεύτερο ημίχρονο!

Η άμυνα ήταν το κύριο πρόβλημα του Άρη στο παιχνίδι με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά αυτού. Κι αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους της βαριάς ήττας από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ η οποία στηρίχθηκε περισσότερο στο εκρηκτικό της τρίτο δεκάλεπτο όπου είχε 6/7 προσπάθειες τριών πόντων. Στο ίδιο διάστημα, η ελληνική ομάδα είχε κακές επικοινωνίες και στις δύο πλευρές του παρκέ, υστέρησε στο μακρινό σουτ και σε καμία περίπτωση δεν πήρε αυτά που περιμένει από τα βασικά χαρτιά της προεξέχοντος του Μπριν Φορμπς. Γενικώς, το δεύτερο ημίχρονο ήταν κάκιστο για τον Άρη ο οποίος δέχθηκε επιμέρους σκορ 53-28 και σ' ένα ακόμη παιχνίδι είδε περισσότερα λάθη απ' ότι ασίστ!

Ο αγώνας

Ο Άρης έβγαλε ενέργεια στην άμυνα στο πρώτο μισό της περιόδου (7-11), πληγώθηκε αρκετά όμως όταν άρχισε το rotation καθώς οι γηπεδούχοι βρήκαν πολλές δημιουργίες στο δεύτερο πεντάλεπτο. Ο Τζάστιν Σμιθ (12π.) ήταν ο βασικός αποδέκτης αυτών και αξιοποίησε στο έπακρο τις κακές αμυντικές αντιδράσεις, ειδικά αυτές του Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος μάλιστα «δώρισε» και δύο ελεύθερες βολές στον Τζάστιν Χάρπερ στο τέλος της πρώτης περιόδου (23-21). Κι έτσι πήγαν στράφι τα έξι επιθετικά ριμπάουντ των «κίτρινων» στην πρώτη περίοδο οι οποίοι είχαν 3/10 προσπάθειες από μακρινή απόσταση.

Απερίσκεπτος στα πρώτα 90’’ της δεύτερης περιόδου, ο Άρης έδωσε βολές στη Χάποελ για το +9 (30-21), συμπληρώνοντας και τα ομαδικά φάουλ! Έβγαλε αντίδραση στα λεπτά που ακολούθησαν με ηγέτη τον Μπράις Τζόουνς ο οποίος σημείωσε 12 πόντους σε έξι λεπτά έχοντας το απόλυτο (8/8) από τη γραμμή των βολών (42-41, 17’).

Το πρόβλημα στην pick n’ roll άμυνα παρέμεινε κι έτσι ο Μίλιτσιτς χαμήλωσε το σχήμα του, αλλά η ομάδα του συνέχισε να προσφέρει βολές. Ο Κουλμπόκα έγινε παράγοντας του παιχνιδιού στο προβάδισμα της ελληνικής ομάδας αλλά την τελευταία λέξη στο πρώτο ημίχρονο την είπε ο Ζούσμαν με τρίποντο στην εκπνοή (50-48). Στο τέλος αυτού, η Χάποελ πήρε το 36% των πόντων της από τη γραμμή των βολών (18/22) ενώ το αντίστοιχο του Άρη ήταν στο 29% (14/19).

Η Χάποελ έβγαλε ολοκληρωτικά τον Άρη από το παιχνίδι στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου μέρους. Ο Κάρινγκτον έκανε θραύση από μακρινή απόσταση, είχε όμως και συμπαραστάτες καθώς οι γηπεδούχοι είχαν 5/6 προσπάθειες. Αρχικά πήγαν τη διαφορά σε διψήφιο νούμερο (58-48, 22') και στη συνέχεια στο +17 (71-54, 26'). Στο ίδιο διάστημα ο Άρης έχασε το μυαλό του κι αυτό δεν φάνηκε μόνο από τις επιλογές στην επίθεση αλλά από την πλήρη αποδιοργάνωση στην άμυνα. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με buzzer beater του Μήτρου Λονγκ (81-68) ο οποίος με διαδοχικούς πόντους και τέσσερις ασίστ κράτησε την ομάδα του.

Μετά την εξαιρετική απόδοση του πρώτου ημιχρόνου, ο Μπράις Τζόουνς ήταν κακός στο δεύτερο και ειδικά στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου. Ο Άρης πέταξε στα σκουπίδια τέσσερις διαδοχικές επιθέσεις και παράλληλα την ευκαιρία επιστροφής στο παιχνίδι (88-68, 33'). Ένα λεπτό αργότερα ο Μήτρου Λονγκ αποβλήθηκε από το παιχνίδι με δεύτερη τεχνική ποινή και φυσικά τα τελευταία λεπτά είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα αλλά ακόμη κι εκεί η Χάποελ είχε κίνητρο για να μεγαλώσει τη διαφορά σε αντίθετη με τον Άρη ο οποίος έκανε ένα σωρό λάθη, κυρίως από τον Τζόουνς.

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 50-48, 81-68, 103-76

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ποιοτικότερη και καλύτερα δουλεμένη ομάδα η Χάποελ τελείωσε το παιχνίδι όταν βρήκε ρυθμό στα σουτ από μακρινή απόσταση. Στην 3η περίοδο είχε 6/7 τρίποντα, επτά ασίστ και κανένα λάθος.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ Ο… Βάσει αξιολόγησης είναι ο Τζάρεντ Χάρπερ ο οποίος έδωσε σκορ μέσα από τη γραμμή των βολών αλλά και μπόλικη δημιουργία. Πάντως ο παίκτης που έκρινε τον αγώνα ήταν ο Κάρινγκτον με τα διαδοχικά τρίποντα που σημείωσε στο τρίτο δεκάλεπτο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Λαμπ, Σμιθ, Ζουσμάν, γενικώς η Χάποελ βρήκε ένα σωρό πρωταγωνιστές.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Φορμπς και Φόρεστερ ήταν εκτός τόπου και χρόνου καθώς ο Χάρελ επέμεινε σε κάτι που δεν διαθέτει, το τρίποντο.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… μέσα στην ανακατωσούρα του, ο Μήτρου Λονγκ κράτησε την ομάδα του στο τρίτο δεκάλεπτο με διαδοχικούς πόντους και τέσσερις δημιουργίες. Ο Μπράις Τζόουνς έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, αλλά δεύτερο ήταν απογοητευτικός.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… ο Άρης του πρώτου ημιχρόνου σε επίπεδο αντίδρασης αλλά κι αυτή η καλή εικόνα διαγράφηκε από τη συμπεριφορά του δεύτερου μέρους.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Προφανώς η κακή αμυντική συμπεριφορά του Άρη ο οποίος ακόμη δεν έχει μάθει να αξιοποιεί τα φάουλ προσφέροντας βολές. Επιθετικά, παραμένει μια ομάδα περιορισμένων συνεργασιών η οποία στηρίζεται στις φάσεις που δημιουργούν οι κοντοί για τους εαυτούς τους.