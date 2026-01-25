Άρης: Δανεικός στη Μερσίν Σπορ ο Ίνοκ
Παρελθόν αποτελεί και τυπικά από τον Άρη ο Στίβεν Ίνοκ, που τις τελευταίες ημέρες είχε τεθεί εκτός ομάδας, μαζί με τους Φορμπς, Γκιουζέλη.
Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, ο 28χρονος σέντερ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην τουρκική Μερσίν Σπορ, που θα έχει τυπικά διάρκεια μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Ο Ίνοκ σε έντεκα ματς στη Stoiximan GBL είχε 9.3 πόντους και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
Η ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τον δανεισμό του Steven Enoch στην τουρκική Mersin Sport έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
