Μίλιτσιτς: «Η ενέργεια πρέπει να είναι το κύριο στοιχεία της ομάδας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στην τεχνική ηγεσία του Άρη και στις πρώτες δηλώσεις του – λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι και την αναμέτρηση (28/10, 21:00) με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ – αναφέρθηκε στα στοιχεία που θέλει να αποκτήσει η ομάδα του.

Ο 49χρονος τεχνικός παρουσιάστηκε από τον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Νίκο Ζήση, υποστηρίζοντας αρχικά ότι… «ήξερα τι γινόταν στην ομάδα. Ο κ. Ζήσης μου εξήγησε την κατάσταση. Ξέρω τον Άρη σαν οργανισμό και τι εκπροσωπεί. Ίσως η μοίρα ήθελε να έρθω τώρα και να την διαχειριστώ. Ξέρω για τον κόσμο, είναι υπέροχη η έδρα. Τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει σε ομάδες με θερμούς οπαδούς και με μεγάλη πίεση. Έχω αυτοπεποίθηση ότι με τους ανθρώπους που διοικούν θα πάμε ένα βήμα παραπάνω, με πολύ δουλειά θα το καταφέρουμε», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για τα στοιχεία που χρειάζεται αυτή η ομάδα. «Χρειάζεται να χτίσουμε κάποια πράγματα. Θέλω μια ομάδα η οποία θα παλεύει κι αυτό μπορώ να το υποσχεθώ. Θα έχουμε ενέργεια στο γήπεδο. Έχω την δική μου τακτική θα πρέπει να το βρούμε με τους παίκτες, χρειάζεται χρόνο. Θέλω η ομάδα να έχει ενέργεια και να παλεύει από το πρώτο δευτερόλεπτο, σίγουρα δεν φέρνει πάντα τη νίκη, αλλά εμείς σε κάθε παιχνίδι θα είμαστε το γήπεδο με ενέργεια», απάντησε και συμπλήρωσε.

«Η άμυνα πρέπει να είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν θες να σκοράρεις αυτό πρέπει να ξεκινάει από την άμυνα. Σε αυτές τις πρώτες προπονήσεις, δίνουμε έμφαση σε αυτό, όλοι οι παίκτες μου μπορούν να το κάνουν. Όλα ξεκινούν από εκεί. Έτσι μπορείς να πάρει νίκες και αυτοπεποίθηση».