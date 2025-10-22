Ο Τζέιλεν Χαντς δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Πανιωνίου κόντρα στη Μπούντουτσνοστ ώστε να προφυλαχθεί για το ματς με τον Άρη.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας, στο Μαυροβούνιο, τη Μπούντουτσνοστ, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του EuroCup, απόψε Τετάρτη (22/10, 20:00).

Από την πλευρά του, ο «ιστορικός» δεν θα μπορέσει να έχει τη βοήθεια του Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Για αυτόν τον λόγο πάρθηκε η απόφαση να προφυλαχθεί ενόψει του πολύ κρίσιμου παιχνιδιού της Stoiximan GBL κόντρα στον Άρη (Σάββατο, 25/10, 18:15) , ενώ η κατάστασή του θα εκτιμηθεί από γιατρό της ομάδας στην Αθήνα.

Ο Αμερικάνος γκαρντ, στο επίπεδο του EuroCup τη φετινή σεζόν μετράει κατά μέσο όρο από 12 πόντους με 4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 26:51 λεπτά εντός παρκέ, έχοντας κρίσιμο ρόλο στη νίκη της πρεμιέρας επί της Κέμνιτζ.