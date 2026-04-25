Δείτε τα highlights από τη νίκη του Άρη στο κατάμεστο Παλέ που οδήγησε στον υποβιβασμό του Πανιωνίου.

Σε γιορτινή ατμόσφαιρα διαδραματίστηκε η «μάχη» του Άρη με τον Πανιώνιο με τα αντίθετα συναισθήματα να ξεχωρίζουν. Από τη μία το «κίτρινο» πάρτι μπροστά στην οικογένεια Αντετοκούνμπο, τον Νίκο Γκάλη και τον Ρίτσαρντ Σιάο και από την άλλη ο υποβιβασμός των «κυανέρυθρων» στην Elite League.