Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος: Που θα δείτε τις αναμετρήσεις των ΠΑΟΚ, Ιστορικού, Προμηθέα και Περιστερίου για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις
Σήμερα (22/10) έχει πλούσιο μενού από ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις των: Basketball Champions League, Eurocup και FIBA Europe Cup.
Αρχικά, ο Πανιώνιος παίζει εκτός έδρας με την Μπουντούτσνοστ για την 4η αγωνιστική του EuroCup (22/10, 20:00). Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Νοva Sports Prime.
Επιπλέον, το Περιστέρι υποδέχεται την Κουτάισι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup (22/10, 19:30), σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2.
Την ίδια ώρα, ο Προμηθέας Πατρών θα ταξιδέψει στη Λιθουανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους στην 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4 στις 19:30.
Ενώ το βράδυ, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άνβιλ Βλόκλαβεκ εκτός έδρας για την 2η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube στις 21:45.
Oι μεταδόσεις της ημέρας
- Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος (20:00, Νοva Sports Prime)
- Περιστέρι-Κουτάισι (19:30, ΕΡΤ2)
- Ρίτας Βίλνιους- Προμηθέας Πατρών (19:30, Cosmote Sport 4)
- Άνβιλ Βλόκλαβεκ-ΠΑΟΚ (21:45, FIBA Youtube)
