Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αγώνων (22/10) των ελληνικών ομάδων σε Basketball Champions League, Eurocup και FIBA Europe Cup.

Σήμερα (22/10) έχει πλούσιο μενού από ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις των: Basketball Champions League, Eurocup και FIBA Europe Cup.

Αρχικά, ο Πανιώνιος παίζει εκτός έδρας με την Μπουντούτσνοστ για την 4η αγωνιστική του EuroCup (22/10, 20:00). Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Νοva Sports Prime.

Επιπλέον, το Περιστέρι υποδέχεται την Κουτάισι για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Europe Cup (22/10, 19:30), σε μία αναμέτρηση που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ2.

Την ίδια ώρα, ο Προμηθέας Πατρών θα ταξιδέψει στη Λιθουανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους στην 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 4 στις 19:30.

Ενώ το βράδυ, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άνβιλ Βλόκλαβεκ εκτός έδρας για την 2η αγωνιστική των ομίλων του FIBA Europe Cup. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο Youtube στις 21:45.

