Η αγωνιστική εικόνα είναι περισσότερο προβληματική από τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και οι έντονες αποδοκιμασίες των φίλων του Άρη μετά την ήττα από τη Μανρέσα παράλληλα των παραδοχών του Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς επιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων.

Στην παρούσα στιγμή, στο τραπέζι δεν ακουμπάει καν – ως αντικείμενο συζήτησης – η αδυναμία ανταπόκρισης της ομάδας στις προσδοκίες. Αυτές ήταν υψηλότερες και προς το παρόν αυτή δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των στοιχειωδών περιστάσεων. Ξεκινώντας από τα φιλικά παιχνίδια, αυτή παραμένει εξαιρετικά soft, αδύναμη πνευματικά και αγωνιστικά για την εύρεση των αποτελεσμάτων που είχε φανταστεί. Παραμένει μια ομάδα με έντονο πρόβλημα επικοινωνίας, δίχως διάρκεια στην απόδοσή της. Συνεχίζει να είναι ένα σύνολο το οποίο βασίζεται σε κάποια ξεσπάσματα. Σαν αυτό της τελευταίας περιόδου στην ήττα από το Μαρούσι ή το δεύτερο δεκάλεπτο στην αντίστοιχη από τη Μανρέσα. Λες και πετάει πυροτεχνήματα στον αέρα που φέρνουν μια προσωρινή λάμψη.

Μετά την ήττα από την ισπανική ομάδα, ο Σέρβος τεχνικός παραδέχθηκε ότι είναι (και) δική του ευθύνη να βρει τον τρόπο να μετατρέψει αυτό το σύνολο σε ομάδα. Δεν το έχει πετύχει. Δεν παλεύουν όλοι μαζί, δεν είναι σκληροί και παράλληλα, η πλειοψηφία αυτών είναι πνευματικά αδύναμοι. «Μπορούν ξαφνικά να γίνουν δυνατοί;», ρωτήθηκε και απάντησε ότι απαιτείται η εύρεση του τρόπου. Ο 42χρονος τεχνικός αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε δύσκολη θέση γιατί δεν έχει βρει τον τρόπο να φτιάξει ομάδα. Οι αποδοκιμασίες του κόσμου παράλληλα των αρνητικών αποτελεσμάτων (κυρίως στην GBL Basketleague) αλλά και του έντονου προβληματισμού που υπάρχει στην ΚΑΕ έχουν σχηματίσει ένα άβολο περιβάλλον και για τον ίδιο. Κυρίως όμως είναι η εικόνα.

Στον αγώνα με τη Μανρέσα πήρε αποφάσεις οι οποίες, εκ του αποτελέσματος δεν του βγήκαν. Με ευθύνη όλων, η ομάδα συνεχίζει να μην παίρνει τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία συγκεκριμένων παικτών. Οι κλασικοί σουτέρ (Φορμπς-Κουλμπόκα) πήραν μόλις έξι προσπάθειες με τη διαφορά ότι ο πρώτος ήταν εκτός τόπου και χρόνου προδίδοντας την ομάδα του και στην άμυνα. Ακόμη κι όταν γίνεται κάτοχος την μπάλα δεν ρίχνει… ούτε κλεφτή ματιά στο αντίπαλο καλάθι.

Ο δεύτερος ζητάει την μπάλα αλλά πλην του Λευτέρη Μποχωρίδη, χθες, κανείς δεν του την έδωσε. Ο Μπράις Τζόουνς κυριεύτηκε από τη μανία της παροχής αποδείξεων και ξέχασε τον βασικό ρόλο του. Αυτόν του δημιουργού. Ο Κάραϊτσιτς κάθισε στον πάγκο τους Τζόουνς, Φορμπ στα τελευταία επτά λεπτά του αγώνα με τη Μανρέσα. Διπλάσιο χρόνο στον πάγκο πέρασε ο Κουλμπόκα ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 25’ και δεν ξανάδε το παρκέ. Η εξυπηρέτηση του αμυντικού rotation ήταν ο λόγος της μη χρησιμοποίησής τους, εξήγησε ο κόουτς του Άρη. Αυτό θα γίνεται από εδώ και στο εξής; Λύση είναι να βρεθεί τρόπος ανταπόκρισης στο τακτικό πλάνο και όχι η μη χρησιμοποίησή τους.

Η εικόνα της ομάδας επιβάλλει ενέργειες. Επί τούτου μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, στο περιθώριο της Media Day αλλά αυτές καθυστερούν. Δεν γίνεται να ληφθεί ως τέτοια η προσθήκη του Άλεξ Μερκβιλάντζε. Μια λύση προχειρότητας δίχως την ευθύνη του Γεωργιανού φόργουορντ. Ενός παίκτη δίχως επαγγελματική σταδιοδρομία ο οποίος ξαφνικά φορτώθηκε ευθύνες στις οποίες, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι μπορεί να ανταποκριθεί.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων ο Άρης κομπιάζει στη δημιουργία, γιατί υστερεί στην κατεύθυνση. Κι έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα βουνό. Η ανταπόκριση σ’ αυτό απαιτεί (πνευματικά) ικανούς χαρακτήρες και αγωνιστικά, βελτίωση θεαματικού επιπέδου. Γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι απλά απαραίτητα για την εξυπηρέτηση ενός πλάνου, αλλά απολύτως αναγκαία.