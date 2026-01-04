Η διαφαινόμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς βάζει σοβαρές βάσεις για την αποδέσμευση του Κώστα Αντετοκούνμπο τον οποίον θέλει ο Άρης.

Το φλερτ του περασμένου καλοκαιριού, δεν αποκλείεται, να φτάσει σε σημείο ολοκλήρωσης στις προσεχείς ημέρες καθώς ο Άρης είχε βάλει στο μάτι τον Κώστα Αντετοκούνμπο, πριν ο Έλληνας διεθνής σέντερ γίνει κάτοικος Πειραιά. Το ενδιαφέρον των «κίτρινων» δεν αποσύρθηκε ποτέ, δεν υπήρχαν όμως και οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές συζητήσεις. Τώρα υπάρχουν. Είναι η διαφαινόμενη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτίζαν για τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Εφόσον οι Πειραιώτες αποκτήσουν τον τελευταίο, αυτομάτως θα έχουν τρεις διαθέσιμους σέντερ και κατά πληροφορίες του Gazzetta, ο Κώστας Αντετοκούνμπο δύσκολα θα ξαναβρεί ρόλο στην ομάδα.

Καιρό τώρα, οι «κίτρινοι» παρακολουθούν την περίπτωσή του περιμένοντας τη δημιουργία των προϋποθέσεων που αναφέραμε παραπάνω. Ήθελαν εξάλλου τον παίκτη από το περασμένο καλοκαίρι. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο δηλαδή ότι θα κινηθούν για την απόκτησή του σε μια ενέργεια η οποία μπορεί να φέρει κι άλλες αλλαγές. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σήμερα (4/1) στο παιχνίδι που έγινε στο Nick Galis Hall και σε περίπου 12 λεπτά συμμετοχής είχε 3 πόντους. Συνολικά στην Basketleague έχει χρησιμοποιηθεί σε δέκα παιχνίδια έχοντας 2.5 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά παιχνίδια.