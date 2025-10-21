Κάραϊτσιτς: «Είμαστε soft κι αυτό πρέπει να αλλάξει»

Ο Μπόγκταν Κάραϊτσιτς παραδέχθηκε ότι η ομάδα του παρουσιάστηκε (ξανά) πολύ soft στον αγώνα με τη Μανρέσα και στάθηκε στη σκληράδα που πρέπει να αποκτήσει παράλληλα της δικής του ευθύνης.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Άρη αποχώρησαν υπό αποδοκιμασίες από το παρκέ του Nick Galis Hall, έπειτα από την τέταρτη διαδοχική ήττα τους σε GBL Basketleague και Eurocup. «Προσεγγίσαμε το παιχνίδι χωρίς σκληράδα κι αυτό βγήκε από την κατεύθυνση που θέλαμε. Δεν παίξαμε καλά. Θέλαμε να χτυπήσουμε στην άμυνα σε κάποια μις ματς αλλά δεν τα καταφέραμε σε διάρκεια», είπε ο Μπόγκταν Κάραϊτσιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Εκεί ρωτήθηκε για τις αποφάσεις του καθώς οι Τζόουνς, Φορμπς δεν αγωνίστηκαν στα τελευταία επτά λεπτά και ο Άρνολντς Κουλμπόκα δεν πάτησε ξανά παρκέ μετά το 25ο λεπτό. «Γιατί έκρινα ότι άλλοι παίκτες ήταν πιο κατάλληλοι για το αμυντικό rotation. Θέλαμε περισσότερη σκληράδα και συγκέντρωση στην άμυνα και κάποιοι άλλοι παίκτες ήταν πιο επιδραστικοί σ’ αυτόν τον τομέα. Με αυτό το κριτήριο αποφάσισα», είπε.

Σε ερώτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στην ομάδα για να αλλάξει και η ψυχολογία της ομάδας απάντησε ότι… «πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά. Έχουμε παίκτες με χαρακτήρα τον οποίον πρέπει να δείξουν. Να είμαστε σκληροί και να το κάνουμε σε διάρκεια. Παλεύουν αλλά δεν παλεύουμε σαν ομάδα κι αυτό πρέπει να αλλάξει», είπε και ρωτήθηκε για το αν μια ομάδα η οποία δείχνει soft μπορεί ξαφνικά να αποκτήσει σκληράδα. «Από την αρχή της σεζόν ζήτησα σκληράδα και ήθελα συνέπεια σ’ αυτόν τον τομέα… Είναι κάτι που πρέπει να αλλάξουμε και είναι δική μου δουλειά να δείξουν τον χαρακτήρα τους και να γίνουν πιο σκληρή. Προφανώς είναι ένα θέμα που έχουμε στην ομάδα και πρέπει να βρω τους κατάλληλους για να το αλλάξουμε».

Καθώς ήταν εκκωφαντικές οι αποδοκιμασίες του κόσμου, ρωτήθηκε επί τούτου. «Δουλειά μας είναι να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους αλλά εμείς τους απογοητεύσαμε. Καταλαβαίνω τις αποδοκιμασίες. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι θετικό, αλλά το καταλαβαίνω και είναι φυσιολογικό στον επαγγελματικό χώρο βάσει της εικόνας μας και των αποτελεσμάτων. Πρέπει να βρω λύσεις για να αποκτήσουν επιπλέον κίνητρο. Κάποιες φορές οι αποδοκιμασίες δίνουν κίνητρο, άλλες όμως αγχώνουν περισσότερο τους παίκτες. Καταλαβαίνω την πίεση και την απογοήτευση γιατί δεν είναι δεκτός ο τρόπος που παίζουμε αλλά και οι ήττες. Είναι και δική μου ευθύνη να το αλλάξω».