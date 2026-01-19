Μίλιτσιτς: «Θέλουμε τη νίκη για να μείνουμε ζωντανοί στο Eurocup»

Ο Άρης χρειάζεται τη νίκη στον καθοριστικό εκτός έδρας αγώνα (20/1, 20:00) με τη Σλασκ Βρότσλαβ κι αυτό το μήνυμα έστειλε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του Eurocup, ο Άρης καλείται να κάνει κάτι που δεν κατάφερε στο προηγούμενο διάστημα της διοργάνωσης. Να πετύχει διαδοχικές νίκες οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην ανατροπή της εις του κατάστασης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο αγώνας με την – αδιάφορη βαθμολογικά – Σλασκ Βρότσλαβ είναι καταλυτικός. «Πρέπει να νικήσουμε για να διατηρήσουμε τις ελπίδες πρόκρισης. Είναι απαραίτητο να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια καθώς η Σλασκ είναι καλή ομάδα κι ας βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία. Έχει καλό ρόστερ κι έχει πετύχει κάποιες μεγάλες νίκες. Είναι εξίσου αναγκαίο να παρουσιάσουμε βελτίωση, όπως πράξαμε στον τελευταίο αγώνα μας στην Ελλάδα. Να έχουμε συγκέντρωση, αποφασιστικότητα και να πάρουμε τα ριμπάουντ», είπε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς.

Εκπροσωπώντας τους παίκτες, ο Ντανίλο Άντζουσιτς υποστήριξε ότι… «καλούμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει να δείξουμε πόσο πολύ θέλουμε τη νίκη απέναντι σ’ έναν επικίνδυνο αντίπαλο ο οποίος έκανε εκπλήξεις στη διάρκεια της σεζόν. Οι σωστές αποφάσεις στην επίθεση μαζί με την επιθετική άμυνα είναι δύο στοιχεία που πρέπει να έχουμε».