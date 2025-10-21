Ο Πανιώνιος αγωνίζεται εκτός έδρας με την Μπουντούτσνοστ την Τετάρτη (22/10, 20:00) για το EuroCup, και οι Κρις Χουγκάζ και Τζορτζ Πάπας μίλησαν για το κίνητρο που έχει η ομάδα ενόψει του αγώνα.

Ο Πανιώνιος παίζει εκτός έδρας με την Μπουντούτσνοστ για την 4η αγωνιστική του EuroCup (22/10, 20:00) και βρίσκεται ήδη από τη Δευτέρα (20/10) στην Ποντγκόριτσα για τις προπονήσεις της ομάδας. Ο υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας, Κρις Χουγκάζ, και ο Τζορτζ Πάπας μίλησαν στις δηλώσεις τους για το κίνητρο που έχει η ομάδα σε αυτόν τον αγώνα, λόγω του κακού ξεκινήματος στην αρχή της σεζόν.

Το ρεκόρ των «κυανέρυθρων» στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι στο 1-2, και ευελπιστούν να το βελτιώσουν σε 2-2 με νίκη, στο ματς κόντρα στους Μαυροβούνιους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κρις Χουγκάζ:

«Είμαστε σε μία περίοδο επανεκκίνησης της ομάδας. Μετά από λίγες προπονήσεις και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, έχουμε άλλο ένα δύσκολο αγώνα με την Μπουντούτσνοστ. Και αυτό πρέπει να είναι έξτρα κίνητρο για εμάς ώστε να βελτιωθούμε σε ένα τέτοιο δύσκολο επίπεδο, αλλά και σε μία διοργάνωση που είναι σημαντικό το οτι συμμετέχουμε. Κι από τη στιγμή που συμμετέχουμε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταπεξέλθουμε»

Τζορτζ Πάπας:

«Αυτός ο αγώνας είναι μια μεγάλη ευκαιρία για εμάς, ως ομάδα, να είμαστε μαζί και να προσπαθήσουμε να δώσουμε ώθηση στη νέα μας σεζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρούμε περισσότερη χημεία μεταξύ μας, που ίσως δεν ξέραμε ότι είχαμε, και απλώς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να φύγουμε από εδώ με μια νίκη.»