Άρης - Μανρέσα: Πού θα δείτε τα παιχνίδια της ημέρας στο EuroCup
Από το πρόγραμμα των μεταδόσεων του μπάσκετ σήμερα Τρίτη (21/10) ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη για το EuroCup. Τζάμπολ στις 20:00, με τον αγώνα να είναι live στο Nova Sports prime.
Την ίδια ώρα, η Ουλμ τίθεται αντιμέτωπη με την Μπεσίκτας (Nova Sports start). Νωρίτερα, στις 19:00 η Νεπτούνας φιλοξενεί την Αμβούργο Τάουερς και τέλος, η Χάποελ Ιερουσαλήμ υποδέχεται τη Σλασκ Βρότσλαβ στις 21:00 (Nova Sports 4).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Νεπτούνας - Αμβούργο Τάουερς (19:00, Cosmote Sport 5)
- Άρης - Μανρέσα (20:00, Nova Sports prime)
- Ουλμ - Μπεσίκτας (20:00, Nova Sports start)
- Χάποελ Ιερουσαλήμ - Σλασκ Βρότσλαβ (21:00, Nova Sports 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.