Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των αναμετρήσεων στο EuroCup, με το παιχνίδι ανάμεσα σε Άρη και Μανρέσα.

Από το πρόγραμμα των μεταδόσεων του μπάσκετ σήμερα Τρίτη (21/10) ξεχωρίζει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άρη και Μανρέσα στη Θεσσαλονίκη για το EuroCup. Τζάμπολ στις 20:00, με τον αγώνα να είναι live στο Nova Sports prime.

Την ίδια ώρα, η Ουλμ τίθεται αντιμέτωπη με την Μπεσίκτας (Nova Sports start). Νωρίτερα, στις 19:00 η Νεπτούνας φιλοξενεί την Αμβούργο Τάουερς και τέλος, η Χάποελ Ιερουσαλήμ υποδέχεται τη Σλασκ Βρότσλαβ στις 21:00 (Nova Sports 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας