Ο Άρης υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00) για την 4η αγωνιστική του Eurocup έχοντας ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Μετά από ένα... μπαράζ ηττών, η ομάδα του Άρη φιλοξενεί στο «Αλεξάνδρειο» την ισπανική Μανρέσα προκειμένου να «ψάξει» την 3η του νίκη στο Eurocup και την ανάκτηση της χαμένης ψυχολογίας. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν καταφέρει ακόμα να κερδίσουν στην Stoiximan GBL ωστόσο αφήνουν πίσω τα όσα συνέβησαν εντός των συνόρων στρέφοντας εκ νέου ολοκληρωτικά την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Ο προπονητής Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς είπε για το ματς ότι «πρέπει να είμαστε σωματικά δυνατοί και έτοιμοι να συναγωνιστούμε την ταχύτητα και τον γρήγορο ρυθμό που έχει η Μανρέσα. Εμείς είμαστε μία καινούρια ομάδα, κάποιοι παίκτες αγωνίζονται μαζί για πρώτη φορά και προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι. Έχουμε αθλητές που παίζουν για πρώτη φορά στο EuroCup και χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν».

Κανονικά υπολογίζεται ο Τζέικ Φόρεστερ ο οποίος απουσίασε από το ματς στο Μαρούσι: «Δεν είναι μία απλή κατάσταση για όλους μας, κανείς δεν θέλει να χάνει συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω είναι μία αρκετά καλή ευκαιρία για εμάς να ανακάμψουμε και να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας» σχολίασε από την πλευρά του ο Αρνόλντας Κουλμπόκα.

Τζάμπολ στο ματς του Αλεξάνδρειου στις 20:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Ο Α' όμιλος