Πανιώνιος: «Ιδέα που δεν λυγίζει, φλόγα που δεν έσβησε ποτέ»

Το ξεχωριστό μήνυμα του Πανιωνίου προς τους φιλάθλους ενόψει του αγώνα με τη Μπουργκ.

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται να υποδεχτεί στη Γλυφάδα τη γαλλική Μπουργκ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του EuroCup απόψε, Τετάρτη (15/10) με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:30.

Η ΚΑΕ του «ιστορικού» έστειλε το δικό της ξεχωριστό μήνυμα προς τον κόσμο του, δίνοντας έναν ενωτικό τόνο μετά από τις ήττες των «κυανέρυθρων» στις προηγούμενες αναμετρήσεις.

Το μήνυμα του Πανιωνίου

Φίλοι του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

Ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (15/10) με την Bourg στις 19:30 στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» για την 3η αγωνιστική του BKT Eurocup στέλνουμε ένα μήνυμα προς όλους:

Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανήκει στις καρδιές μας, στην ΙΔΕΑ που δεν λυγίζει ποτέ!

Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να φανεί η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ. Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ είναι πίστη. Είναι η φλόγα που δεν έσβησε ποτέ.

Αγωνιζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τον κόσμο, για την ιστορία μας, για όλους όσους μεγάλωσαν με τον κυανέρυθρο μύθο!

Όλοι μαζί, ενωμένοι, γεμίζουμε το γήπεδο, δίνουμε φωνή στην ψυχή μας και δείχνουμε σε όλη την Ευρώπη τι σημαίνει Πανιώνια ιδέα:

Πίστη στις αξίες, δύναμη στις δυσκολίες, ΕΝΟΤΗΤΑ στις στιγμές που μετράνε!

Κανείς δεν λείπει.

Κανείς δεν μένει αμέτοχος. Ο Πανιώνιος είμαστε εμείς όλοι μαζί, οι άνθρωποι που δεν σταμάτησαν ποτέ να πιστεύουν!

Όλοι στο γήπεδο! Όλοι για τον Πανιώνιο! Όλοι για την Ιδέα που ζει για πάντα!