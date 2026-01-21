Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιώνιο ο Μαρκέλ Σταρκς, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την «κυανέρυθρη» ΚΑΕ.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Πανιωνίου, με την διοίκηση της ομάδας να επισημοποιεί το διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 34χρονος Μαρκέλ Σταρκς αγωνίστηκε σε 12 ματς της Stoiximan GBL έχοντας κατά μέσο 9.5 πόντους ανά σχεδόν 26 λεπτά συμμετοχής.

Επιπλέον μέτρησε 5.1 ασίστ ανά αγώνα και 2.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 52% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα και 69% στις βολές.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Πανιωνίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Markel Starks.Ευχαριστούμε τον Markel για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.»