Βαθμολογία Stoiximan GBL: Πώς διαμορφώνεται μετά τις νίκες Άρη και Πανιωνίου
Με δύο αναμετρήσεις ξεκίνησε η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και οι δύο γηπεδούχοι πέτυχαν πολύ μεγάλες και σημαντικές νίκες. Το πρώτο τζάμπολ έγινε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης πήρε το τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε, χάνοντας διαφορά 17 πόντων. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ψύχραιμοι από τις βολές και επικράτησαν με 78-76.
Πολύ σπουδαία νίκη όσον αφορά την κούρσα της παραμονής πήρε και ο Πανιώνιος, ο οποίος υποδέχθηκε τον Κολοσσό σε παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού» και πανηγύρισε το δεύτερο ροζ φύλλο στη σεζόν.με 73-62.
Η 14η αγωνιστική
10/1
11/1
- 13:00 ΑΕΚ - Μύκονος
- 13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός
- 16:00 Μαρούσι - Προμηθέας
- 16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι
Ρεπό: ΠΑΟΚ
Η Κατάταξη
- Ολυμπιακός 12-0
- Παναθηναϊκός 11-1
- ΠΑΟΚ 9-3
- ΑΕΚ 8-4
- Προμηθέας 6-6
- Άρης 6-7
- Ηρακλής 6-7
- Περιστέρι 5-7
- Καρδίτσα 4-8
- Κολοσσός 3-10
- Μαρούσι 2-10
- Πανιώνιος 2-11
Η 15η αγωνιστική
17/1
- 16:00 Ολυμπιακός - Μαρούσι
- 16:00 Προμηθέας - Πανιώνιος
- 18:15 Καρδίτσα - ΑΕΚ
18/1
- 13:00 Μύκονος - Κολοσσός
- 16:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
*Εκκρεμεί ο ορισμός του Περιστέρι - Άρης
