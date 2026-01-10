Πολύ σημαντικές νίκες πανηγύρισαν Άρης και Πανιώνιος στην πρώτη δόση της 14ης αγωνιστικής. Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Με δύο αναμετρήσεις ξεκίνησε η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και οι δύο γηπεδούχοι πέτυχαν πολύ μεγάλες και σημαντικές νίκες. Το πρώτο τζάμπολ έγινε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου ο Άρης πήρε το τοπικό ντέρμπι απέναντι στον Ηρακλή, παρότι αγχώθηκε στο φινάλε, χάνοντας διαφορά 17 πόντων. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ψύχραιμοι από τις βολές και επικράτησαν με 78-76.

Πολύ σπουδαία νίκη όσον αφορά την κούρσα της παραμονής πήρε και ο Πανιώνιος, ο οποίος υποδέχθηκε τον Κολοσσό σε παιχνίδι με χαρακτήρα «τελικού» και πανηγύρισε το δεύτερο ροζ φύλλο στη σεζόν.με 73-62.

Η 14η αγωνιστική

10/1

11/1

13:00 ΑΕΚ - Μύκονος

13:00 Καρδίτσα - Ολυμπιακός

16:00 Μαρούσι - Προμηθέας

16:00 Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Ρεπό: ΠΑΟΚ

Η Κατάταξη

Ολυμπιακός 12-0 Παναθηναϊκός 11-1 ΠΑΟΚ 9-3 ΑΕΚ 8-4 Προμηθέας 6-6 Άρης 6-7 Ηρακλής 6-7 Περιστέρι 5-7 Καρδίτσα 4-8 Κολοσσός 3-10 Μαρούσι 2-10 Πανιώνιος 2-11

Η 15η αγωνιστική

17/1

16:00 Ολυμπιακός - Μαρούσι

16:00 Προμηθέας - Πανιώνιος

18:15 Καρδίτσα - ΑΕΚ

18/1

13:00 Μύκονος - Κολοσσός

16:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

*Εκκρεμεί ο ορισμός του Περιστέρι - Άρης