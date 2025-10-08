Σιάο: Έφτασε στο γήπεδο για το ματς Άρης - Αμβούργο και... βάφτηκε Άρης!

Βασίλης Βλαχόπουλος
Ο Σιάο στη Fan Zone του Άρη

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τη Fan Zone. Δείτε το βίντεο του Gazzetta με την άφιξη του νέου ιδιοκτήτη.

Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Χάμπουργκ Τάουερς (τζάμπολ στις 20:00) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου.

Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ίδιος έφτασε στο γήπεδο το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Fan Zone.

Ο Σιάο μάλιστα είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί πέρα, όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο του Gazzetta.

 

     

