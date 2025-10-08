Σιάο: Έφτασε στο γήπεδο για το ματς Άρης - Αμβούργο και... βάφτηκε Άρης!
Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Χάμπουργκ Τάουερς (τζάμπολ στις 20:00) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου.
Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ίδιος έφτασε στο γήπεδο το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Fan Zone.
Ο Σιάο μάλιστα είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί πέρα, όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο του Gazzetta.
🟡🙌 Άφιξη του νέου ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο, στη fanzone του Αλεξάνδρειου πριν το ματς με το Άμβούργο pic.twitter.com/aDt9JfcEoX— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.