Ο Ρίτσαρντ Σιάο έφτασε στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε τη Fan Zone. Δείτε το βίντεο του Gazzetta με την άφιξη του νέου ιδιοκτήτη.

Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους Χάμπουργκ Τάουερς (τζάμπολ στις 20:00) στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup, στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της αγωνιστικής περιόδου.

Στο γήπεδο θα βρίσκεται και ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, ο Ρίτσαρντ Σιάο. Ο ίδιος έφτασε στο γήπεδο το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Fan Zone.

Ο Σιάο μάλιστα είχε την ευκαιρία να λάβει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που υπήρχαν εκεί πέρα, όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο του Gazzetta.