Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε μερικά από τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου εστιάζοντας σε έργα εκσυγχρονισμού που έλαβαν χώρα στο Παλέ.

Η ολοκληρωτική αποπληρωμή του χρέους της εταιρία, αναμφίβολα, ξεχωρίζει από τα αποτελέσματα χρήσης του τελευταίου τριμήνου του 2025 καθώς όμως ήταν γνωστή η καταβολή των 3.2 εκατ. ευρώ προς αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερη σημασία έχει ο εκσυγχρονισμός των εσωτερικών χώρων που χρησιμοποιεί η ΚΑΕ. Στην κοινοποίηση των στοιχείων η ΚΑΕ Άρης εστίασε στο ποσοστό πληρότητας της τάξεως του 82% στους εντός έδρας αγώνα τονίζοντας επίσης ότι πολλαπλασιάστηκε (κατά 21 φορές) η σύνδεση ομάδας κόσμου μέσω των social media.

Αναφέρει επίσης ότι έγιναν… «Νέα αποδυτήρια, Ανακαινισμένες τουαλέτες, νέα δομή λειτουργίας στις ημέρες των αγώνων, νέα γραφεία των κόουτς, νέο φυσιοθεραπευτήριο». Εδώ βρίσκεται εξάλλου και η εστίαση των ανθρώπων της ΚΑΕ και για την ακρίβεια αφορά άμεσα το ζήτημα του Αλεξανδρείου και των ριζοσπαστικών αλλαγών που απαιτείται να γίνει προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του γηπέδου αλλά και αύξησης της χωρητικότητας του κλειστού. Αυτός είναι ο λόγος της ανοιχτής γραμμής που υπάρχει με την Πολιτεία δεδομένου του ότι η ΚΑΕ ήδη έχει καταθέσει τις προτάσεις της οι οποίες περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση των έργων.