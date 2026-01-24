Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Αστέρας Τρίπολη - ΑΕΚ, το Ολυμπιακός - Βόλος και οι «μάχες» στη Stoiximan GBL
Η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Αργότερα, στις 19:30, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αστέρα Aktor και ΑΕΚ στην Τρίπολη, την οποία θα δείτε live στο Nova Sports Prime. Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκό στην Λάρισα. Σέντρα στις 20:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 2.
Στο μπάσκετ, η 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ξεκινάει σήμερα με τέσσερα παιχνίδια. Στις 13:00 η Μύκονος φιλοξενεί τον Ηρακλή, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο ERT Sports 1, ενω την ίδια ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στη Πάτρα (ΕΡΤ2). Στις 16:15 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στην Γλυφάδα τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2) και το Περιστέρι τη Καρδίτσα (ERT Sports 1), ενώ στο NBA οι Σίξερς θα φιλοξενήσουν στη Φιλαδέλφεια τους Νιου Γιορκ Νικς (22:00, Cosmote Sport 4)
Στα πρωταθλήματα της Ευρώπης και την Ισπανία η Ράγιο Βαγιεκάνο θα φιλοξενήσει την Οσασούνα (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια την Εσπανιόλ (17:15, Nova Sports 1), η Σεβίλλη την Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Nova Sports 1) και η Βιγιαρεάλ την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1).
Στη Premier League η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί στις 17:00 την Γουλβς (Nova Sports Premier League). Την ίδια ώρα η Μπέρνλι θα αναμετρηθεί με την Τότεναμ (Nova Sports 2), η Φούλαμ με την Μπράιτον (Nova Sports Start) και στις 19:30 η Μπόρνμουθ με τη Λίβερπουλ (Nova Sports Premier League).
Στην Bundesliga στις 16:30, η Μπάγερν Μονάχου θα φιλοξενήσει την Άουγκσμπουργκ (Nova Sports 3), η Μάιντς την Βόλφσμπουργκ (Nova Sports 4), η Μπάγερ Λεβερκούζεν την Βέρντερ Βρέμης (Nova Sports 5), η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την Χόφενχαϊμ (Nova Sports 6), η Χάιντενχαϊμ την Λειψία (Nova Sports Extra 1)και στις 19:30 η Ουνιόν Βερολίνου την Μπορούσια Ντόρτμουντ (Nova Sports 3).
Στην Serie A η δράση ξεκινάει στις 16:00 με την Κόμο του Τάσου Δουβίκα να αγωνίζεται με τη Τορίνο (Cosmote Sport 3). Στις 19;00 η Φιορεντίνα θα υποδεχθεί την Κάλιαρι (Cosmote Sport 3) και στις 21:45, η Λέτσε τη Λάτσιο (Cosmote Sport 3).
Στο μπάσκετ γυναικών ο Πρωτέας Βούλας υποδέχεται στις 11:45 (ΕΡΤ2) τον ΠΑΟΚ, ενώ στο ποδόσφαιρο γυναίκων ο Αστέρας Τρίπολης θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στις 13:45 (ΕΡΤ2). Τέλος στο βόλεϊ γυναικών ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στις 18:00 με τον Άρη (MEGA Sports) και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ (20:30, ΕΡΤ2).
Οι μεταδοσεις της ημέρας
- Πρωτέας Βούλας - ΠΑΟΚ (11:45, ΕΡΤ2)
- Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ (13:45, ΕΡΤ2)
- Ράγιο Βαγιεκάνο - Οσασούνα (15:00, Nova Sports 1)
- Προμηθέας Πατρών - Άρης (16:00, ΕΡΤ2)
- Μύκονος - Ηρακλής (16:00, ERT Sports 1)
- Κόμο - Τορίνο (16:00, Cosmote Sport 3)
- Μπάγερν Μονάχου - Άουγκσμπουργκ (16:30, Nova Sports 3)
- Μάιντς - Βόλφσμπουργκ (16:30, Nova Sports 4)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν - Βέρντερ Βρέμης (16:30, Nova Sports 5)
- Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Χόφενχαϊμ (16:30, Nova Sports 6)
- Χάιντενχαϊμ - Λειψία (16:30, Nova Sports Extra 1)
- Μάντσεστερ Σίτι - Γουλβς (17:00, Nova Sports Premier League)
- Μπέρνλι - Τότεναμ (17:00, Nova Sports 2)
- Φούλαμ - Μπράιτον (17:00, Nova Sports Start)
- Ολυμπιακός - Βόλος (17:00, Cosmote Sport 1)
- Βαλένθια - Εσπανιόλ (17:15, Nova Sports 1)
- Ολυμπιακός - Άρης (18:00, Mega Sports)
- Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (18:15, ΕΡΤ2)
- Περιστέρι - Καρδίτσα (18:15, ΕΡΤ Sports 1)
- Φιορεντίνα - Κάλιαρι (19:00, Cosmote Sport 3)
- Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ (19:30, Nova Sports Prime)
- Σεβίλλη - Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30, Nova Sports 1)
- Ουνιόν Βερολίνου - Ντόρτμουντ (19:30, Nova Sports 3)
- Μπόρνμουθ - Λίβερπουλ (19:30, Nova Sports Premier League)
- ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός (20:00, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (20:30, ΕΡΤ2)
- Λέτσε - Λάτσιο (21:45, Cosmote Sport 3)
- Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Nova Sports 1)
- Φιλαδέλφεια Σίξερς - Νιου Γιορκ Νικς (22:00, Cosmote Sport 4)
