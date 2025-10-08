Άρης, Καρδίτσα: Οι ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις σε EuroCup και BCL
Μία «καυτή» ευρωπαϊκή βραδιά περιμένει τις ελληνικές ομάδες σήμερα (08/10).
Ο Άρης φιλοξενεί το Αμβούργο στο «καυτό» Αλεξάνδρειο, σε ένα ματς για τη 2η αγωνιστική του EuroCup. Το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει ξανά ώθηση στους «κιτρινόμαυρους». Το παιχνίδι ξεκινά στις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime. Μάλιστα, ο Ρίτσαρντ Σιάο θα δώςσει το «παρών» στον αγώνα και είναι πιθανό να συναντήσει τους παίκτες στη διάρκεια της ημέρας.
Την ίδια ώρα, η Καρδίτσα ετοιμάζεται για ιστορική στιγμή, καθώς κάνει το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δοκιμάζεται στο Βέλγιο απέναντι στην Οστάνδη, σε ένα ματς που αρχίζει στις 21:30 και μεταδίδεται από το CosmoteSport 4.
