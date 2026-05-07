Final Four BCL: Έφτασε γήπεδο ο πρώτος μεγάλος όγκος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ
Αποστολή Μπανταλόνα: Σανιδάς, Καρφής
Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL και θέλει τη νίκη για να κλείσει θέση στον τελικό. Η Ένωση που θα έχει μαζί της και τον κόσμο της, πάνω από 800 άτομα που θα παλέψουν για να τη σπρώξουν στη νίκη.
Ήδη οι οργανωμένοι φίλοι της Ένωσης φτάνουν στο γήπεδο της Μπανταλόνα για να δουν από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Σάκοτα. Για άλλη μια φορά δίπλα στην Βασίλισσα!
Έφτασε στο γήπεδο ο πρώτος μεγάλος όγκος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ ενόψει του μεγάλου ημιτελικού με τη Μάλαγα pic.twitter.com/5iegp5n0bv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
