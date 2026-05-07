Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αναστείλει την τιμωρία της ΔΕΑΒ, ώστε να μη γίνει κεκλεισμένων των θυρών το ματς με τον ΠΑΟΚ. Αυστηρή τιμωρία των Πράσινων στους οπαδούς που ευθύνονται για την απόφαση.

H ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη δύο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων εντός της κερκίδας της θύρας 7, αλλά και του αγωνιστικού χώρου του «Απόστολος Νικολαΐδης» κάτι που σημαίνει πως το ματς με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Οι Πράσινοι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν ώστε να αποφύγουν το γεγονός να γίνει το τελευταίο επίσημο ματς του Τριφυλλιού δίχως θεατές.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να πετύχουν την αναστολή της άμεσης εφαρμογής της απόφασης, ώστε η τιμωρία να πάει για το πρώτο ματς πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν και το ιστορικής σημασίας τελευταίο επίσημο παιχνίδι στη φυσική έδρα του συλλόγου να γίνει με την παρουσία φιλάθλων.

Εφόσον οι Πράσινοι δεν καταφέρουν τον στόχο της αναστολής η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού θα τιμήσει σε μελλοντικό χρόνο την ιστορική έδρα του Τριφυλλιού, όπως πρέπει και αρμόζει στην «Ακρόπολη» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός θα τιμωρήσει πολύ αυστηρά με απαγόρευση εισόδου στο γηπεδο και απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας, όσους με τη συμπεριφορά τους στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ενδέχεται να στερήσουν απο τους φιλάθλους του Τριφυλλιού τη δυνατότητα να παραβρεθούν στη Λεωφόρο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.