Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για αναστολή της ποινής της ΔΕΑΒ
H ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με ποινή κεκλεισμένων των θυρών για ρίψη δύο κροτίδων και πέντε πυροτεχνημάτων εντός της κερκίδας της θύρας 7, αλλά και του αγωνιστικού χώρου του «Απόστολος Νικολαΐδης» κάτι που σημαίνει πως το ματς με τον ΠΑΟΚ αναμένεται να γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Οι Πράσινοι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν ώστε να αποφύγουν το γεγονός να γίνει το τελευταίο επίσημο ματς του Τριφυλλιού δίχως θεατές.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα προσπαθήσουν να πετύχουν την αναστολή της άμεσης εφαρμογής της απόφασης, ώστε η τιμωρία να πάει για το πρώτο ματς πρωταθλήματος της επόμενης σεζόν και το ιστορικής σημασίας τελευταίο επίσημο παιχνίδι στη φυσική έδρα του συλλόγου να γίνει με την παρουσία φιλάθλων.
Εφόσον οι Πράσινοι δεν καταφέρουν τον στόχο της αναστολής η «οικογένεια» του Παναθηναϊκού θα τιμήσει σε μελλοντικό χρόνο την ιστορική έδρα του Τριφυλλιού, όπως πρέπει και αρμόζει στην «Ακρόπολη» του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Το δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός θα τιμωρήσει πολύ αυστηρά με απαγόρευση εισόδου στο γηπεδο και απόκτησης εισιτηρίου διαρκείας, όσους με τη συμπεριφορά τους στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ενδέχεται να στερήσουν απο τους φιλάθλους του Τριφυλλιού τη δυνατότητα να παραβρεθούν στη Λεωφόρο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.