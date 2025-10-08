Με τον Γκάλη, τον Σιάο και τα άλλα παιδιά…

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει για το πάρτυ που αναμένεται να στηθεί σήμερα το βράδυ στο NickGalis Hall που μπορεί να αποτελέσει απαρχή μίας νέας τάξης πραγμάτων για τον μπασκετικό Άρη.

Πριν από 2 περίπου μήνες το βράδυ της απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ Άρης από το fund συμφερόντων του Ρίτσαρντ Σιάο η ομάδα γύρισε σελίδα. Έχει μπει σε μία τελείως διαφορετική διαδικασία λειτουργίας έστω και αν δεν ήταν λίγοι αυτοί που περίμεναν να αρχίσει να βρέχει εκατομμύρια.

Προφανέστατα οι ακόλουθοι του blog, αλλά και των ρεπορτάζ και στο gazzetta του Βασίλη Βλαχόπουλου, αλλά και των μέσων του Άρη ξέρουν πολύ καλά το αρχικό πλάνο. Εξυγίανση με ολική αποπληρωμή των χρεών μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, αναβάθμιση του ρόστερ σε λογικά πλαίσια για την φετινή μεταβατική σεζόν, θέματα Παλέ και…γηπέδου, λειτουργία σε διαφορετικά πρότυπα και φυσικά ο Άρης να αρχίσει να…επιστρέφει σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Είναι δεδομένο ότι για να συμβεί το τελευταίο δεν αρκεί να πέσουν πολλά χρήματα και…μόνο. Άλλωστε πολλά χρήματα είναι τα 5 εκ που θα μπουν φέτος στην ομάδα για…όλα. Πάρα πολλά για την ακρίβεια, αλλά με αυτά…Ευρωλίγκα δεν βλέπεις. Υπάρχει μία σειρά προϋποθέσεων και σταθερών βημάτων για να φτάσεις να απαιτήσεις πολλά περισσότερα από το νέο ιδιοκτήτη της ομάδας που από χθες απολαμβάνει την όμορφη Θεσσαλονίκη και γεύεται τα…καλούδια της. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ότι για να αλλάξεις επίπεδο, πρέπει να αλλάξεις…γήπεδο και στην συνέχεια με τα τρίγωνα Πανοράματος παραμάσχαλα να δρομολογήσεις όσα δρομολογούν τα τελευταία χρόνια οι 2 αιώνιοι της Αθήνας.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο και οι συνεργάτες του μέχρι τώρα δεν έχουν τάξει τίποτα εξωπραγματικό, δεν έχουν υποσχεθεί ούτε πακτωλό εκατομμυρίων δολαρίων, ούτε…εξωγήινους που ορισμένοι έφεραν να παίξουν ήδη στο Παλέ. Σε κάθε περίπτωση όμως εντάσσονται στην κατηγορία εκείνη που θα προσπαθήσεις να…τσιγκλήσεις την τρέλα τους. Αυτή που μπορεί να προκύψει για μια ομάδα όπως ο Άρης με κόσμο που δεν τον άφησε στα δύσκολα και τον ακολούθησε παντού πιστά. Που εξαφάνισε τα εισιτήρια διαρκείας που κυκλοφόρησαν και χρειάστηκε μισή μέρα για να μετατρέψει σε μαγικό χαρτάκι το εισιτήριο του αγώνα με τους Πύργους από το Αμβούργο που σήμερα το βράδυ στο Παλέ θα καταρρεύσουν σαν τραπουλόχαρτα.

Η τρέλα που θα μεταδοθεί στον Σιάο

Σήμερα το παιχνίδι έχει πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Η ομάδα θα μπει και θα κάνει την δουλειά της. Ο κόσμος όμως είναι έτοιμος να κάνει την δική του. Όπως την έκανε πριν λίγους μήνες ανήμερα της 25 ης Μαρτίου, τότε που ο Σιάο μπήκε στο youtube για να παρακολουθήσει πως γιορτάζουν οι οπαδοί του Άρη τα γενέθλια του συλλόγου. Σήμερα θα ζήσει δια ζώσης την ατμόσφαιρα του Παλέ και φυσικά θα το μεταφέρει και σε πολλούς ακόμα από τον κύκλο του, αλλά το σημαντικότερο θα γίνει κομμάτι αυτής της μοναδικής τρέλας και αγάπης που έχει ο Αρειανός για την ομάδα του.

Στην Αθήνα ο ανταγωνισμός των δυο οικογενειών πέρα από τον όποιο εγωισμό τους, οφείλεται και στο γεγονός ότι είναι οπαδοί των ομάδων που διοικούν. Κανείς άλλος δεν θα έβαζε άλλωστε τόσα χρήματα αν δεν υπήρχε και το συναίσθημα, η τρέλα, το…οπαδιλικί με την καλή έννοια.

Προφανώς και ο Σιάο δεν είναι Αρειανός, προφανέστατα όμως μπορεί να τρελαθεί με όσα θα δει σήμερα και όσα θα βλέπει κάθε φορά στο κατάμεστο Παλέ με ότι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στην ΚΑΕ ακόμα. Πάρα πολλά. Είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση στους ψηλούς και για αυτό φροντίζει προφανώς ο Νίκος Ζήσης. Σήμερα όμως πρέπει ο Σιάο και οι υπόλοιποι του fund να…τρελαθούν ακόμα περισσότερο, να αντιληφθούν που ήρθαν και κυρίως το τι πρέπει να κάνουν…παραπάνω για να απογειωθούν μαζί με την ομάδα στα ψηλότερα σκαλοπάτια δόξας και αποθέωσης.

Πόσο μάλλον όταν θα υπάρχει και η αύρα του τεράστιου Νίκου Γκάλη που επίσης θα δώσει το παρόν. Είναι μία ευκαιρία και για τον Αρειανό να…ξεσκάσει, να φωνάξει για την ομάδα του, να γουστάρει, να βρει μια διέξοδο χαράς. Μπορεί να παραφράσει το γνωστό τραγούδι και να ηχεί το «Με τον Γκάλη, τον Σιάο και τα άλλα παιδιά», αλλά ο στόχος θα είναι ο ίδιος. Η (επαν)εμφάνιση του Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ραντεβού…από νωρίς στο Παλέ…

ΥΓ1 Τα ποδοσφαιρικά μας, τις διπλές προπονήσεις, τις επιστροφές των πολλών βασικών τραυματιών, τον Χιμένεθ και όλα τα στραβά που πρέπει να διορθωθούν ενόψει Παναθηναϊκού θα έχουμε πολλές μέρες να τα συζητήσουμε…