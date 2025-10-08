Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos του Gazzetta και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Άρη και Καρδίτσας σε Eurocup και Basketball Champions League.

Σήμερα Τετάρτη (8/10), όπως και κάθε μέρα στις 14:00 οι Galacticos αναλύουν τα πάντα γύρω από το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν το ρεπορτάζ και σχολιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου κι όχι μόνο.

Απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μοιράζονται τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν οι «μάχες» των δυο ελληνικών ομάδων σε EuroCup και Basketball Champions League. Αρχικά, στις 20:00 ο Άρης υποδέχεται το Αμβούργο, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime,για την 2η αγωνιστική του EuroCup.

Τη σκυτάλη παίρνει η Καρδίτσα, που κάνει πρεμιέρα στο Basketball Champions League, φιλοξενούμενη από την Οστάνδη στις 21:30, με το Cosmote Sport 4 να δείχνει το ματς. Επίσης, ξεχωρίζει η «μάχη» των Ισραηλινών ομάδων στη Euroleague, ανάμεσα σε Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05, Novasports 4).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας