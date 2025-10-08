Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Galacticos και «μάχες» στο μπάσκετ για Άρη και Καρδίτσα
Σήμερα Τετάρτη (8/10), όπως και κάθε μέρα στις 14:00 οι Galacticos αναλύουν τα πάντα γύρω από το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League. Ο Κώστας Ψάρρας μαζί με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη μεταφέρουν το ρεπορτάζ και σχολιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου κι όχι μόνο.
Απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μοιράζονται τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.
Στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν οι «μάχες» των δυο ελληνικών ομάδων σε EuroCup και Basketball Champions League. Αρχικά, στις 20:00 ο Άρης υποδέχεται το Αμβούργο, σε απευθείας μετάδοση από το Novasports Prime,για την 2η αγωνιστική του EuroCup.
Τη σκυτάλη παίρνει η Καρδίτσα, που κάνει πρεμιέρα στο Basketball Champions League, φιλοξενούμενη από την Οστάνδη στις 21:30, με το Cosmote Sport 4 να δείχνει το ματς. Επίσης, ξεχωρίζει η «μάχη» των Ισραηλινών ομάδων στη Euroleague, ανάμεσα σε Χάποελ και Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05, Novasports 4).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Άρης - Αμβούργο (20:00, Novasports Prime)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:05, Novasports 4)
- Οστάνδη - ΑΣ Καρδίτσας (21:30, Cosmote Sport 4)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.