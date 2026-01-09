Αναβλήθηκε η αναμέτρηση μεταξύ του Περιστερίου και του Άρη, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου 2026.

Η διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής για το play-in της Δ΄ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών ήταν η αιτία για να αναβληθεί το παιχνίδι των δύο ομάδων για την Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα η αναμέτρηση Περιστερίου - Άρη για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήταν προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου στις 18:15 στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι.

Όμως οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και για το play in του Κυπέλλου με αποτέλεσμα να αναβληθεί το ματς της Stoiximan GBL. Η διοργανώτρια αρχή θα γνωστοποιήσει τη νέα ημερομηνία τις προσεχείς ημέρες.