GBL: Αναβλήθηκε το Περιστέρι - Άρης για την 15η αγωνιστική
Η διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής για το play-in της Δ΄ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών ήταν η αιτία για να αναβληθεί το παιχνίδι των δύο ομάδων για την Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα η αναμέτρηση Περιστερίου - Άρη για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ήταν προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου στις 18:15 στο κλειστό της οδού Τζον Κένεντι.
Όμως οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν και για το play in του Κυπέλλου με αποτέλεσμα να αναβληθεί το ματς της Stoiximan GBL. Η διοργανώτρια αρχή θα γνωστοποιήσει τη νέα ημερομηνία τις προσεχείς ημέρες.
