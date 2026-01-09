Ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κώστα Αντετοκούνμπο σε μια υπόθεση που ενεπλάκη και ο ΠΑΟΚ αλλά ο παίκτης είχε πάρει την απόφασή του.

Έστω με καθυστέρηση κάποιων μηνών, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στο Nick Galis Hall με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα στην ολοκλήρωση ενός φλερτ που χρονολογείται από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο Άρης επιχείρησε την απόκτηση του διεθνούς σέντερ. Για την ακρίβεια, ο 28χρονος σέντερ ήταν από τα κύρια ονόματα στο μεταγραφικό πλάνο των «κίτρινων», ωστόσο, η επιθυμία του για παραμονή στην Euroleague παράλληλα του υψηλού συμβολαίου που του προσέφερε ο Ολυμπιακός, ήταν ο λόγος της μη επίτευξης συμφωνίας. Οι σκέψεις του αθλητή δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη καθώς ο αγωνιστικός ρόλος του στους Πειραιώτες ήταν περιορισμένος, ειδικότερα, μέτρησε περί των δέκα λεπτών συμμετοχής στην Basket League. Στο ίδιο διάστημα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο δούλεψε αρκετά το σώμα του – για την ακρίβεια τα πόδια του – με τους γυμναστές του Ολυμπιακού αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για ένα στοιχείο που χρίζει βελτίωσης για να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Στους μήνες που μεσολάβησαν έως και σήμερα, ο Άρης δεν έπαψε να παρακολουθεί την πορεία του αθλητή, δεν απέσυρε εξάλλου και το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοπό την παραχώρηση του Αντετοκούνμπο, γι’ αυτό τον λόγο εξάλλου έθεσε το ζήτημα του δανεισμού του παίκτη με την προοπτική νέας συζήτησης το ερχόμενο καλοκαίρι με κύριο στόχο την μακρόχρονη μετακόμιση του 28χρονου στη Θεσσαλονίκη.

Βάσει των συζητήσεων που είχαν προηγηθεί, ο δρόμος για τον ερχομό του Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη θα άνοιγε εφόσον ο Ολυμπιακός αποκτούσε τρίτο σέντερ – όπως κι έγινε με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς. Ωστόσο, πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι, ενδιαφέρον εκδήλωσε και ο ΠΑΟΚ και μάλιστα υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου του Δικεφάλου με στέλεχος του Ολυμπιακού για τον παίκτη. Γι’ αυτόν τον λόγο το θέμα ήταν ανοιχτό έως και τα μέσα της περασμένης εβδομάδας.

Ο Άρης είχε κάνει όμως όλη την προεργασία και μάλιστα – κατά τις ίδιες πηγές – είχε συζητήσει με τον αθλητή εξηγώντας του τον αγωνιστικό ρόλο ο οποίος προφανώς θα είναι αναβαθμισμένος. Η επιθυμία του Αντετοκούνμπο ήταν ξεκάθαρη κι έτσι ο Άρης βγήκε νικητής από την όλη υπόθεση με την εξασφάλιση ενός παίκτη τον οποίον ήθελε από το περασμένο καλοκαίρι και ο οποίος ενισχύει τη γραμμή των Ελλήνων παικτών αλλά και των ψηλών, προσφέροντάς του επιπλέον δυνατότητες για προσθαφαιρέσεις.