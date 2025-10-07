Άρης: Πρόσκληση στον Νίκο Γκάλη για τον αγώνα με το Αμβούργο
Μετά την εξαιρετική πρεμιέρα στο Eurocup και τη νίκη επί της Βενέτσια, ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Ήδη έχει ανακοινωθεί το sold out στην αναμέτρηση με το Αμβούργο, την οποία θα παρακολουθήσει δια ζώσης και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, η ΚΑΕ Άρης απέστειλε πρόσκληση και στον Νίκο Γκάλη ούτως ώστε να παρευρεθεί στο… σπίτι του. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού αλλά και ένδειξης ελάχιστης τιμής από τους ανθρώπους της ΚΑΕ στον «Νικ».
