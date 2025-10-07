Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε στην αυτονόητη κίνηση αποστολής πρόσκλησης στον Νίκο Γκάλη για τον αυριανό αγώνα (8/10, 20:00) με το Αμβούργο για τη 2η αγωνιστική του Eurocup στο Nick Galis Hall.

Μετά την εξαιρετική πρεμιέρα στο Eurocup και τη νίκη επί της Βενέτσια, ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο φετινό εντός έδρας παιχνίδι. Ήδη έχει ανακοινωθεί το sold out στην αναμέτρηση με το Αμβούργο, την οποία θα παρακολουθήσει δια ζώσης και ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, η ΚΑΕ Άρης απέστειλε πρόσκληση και στον Νίκο Γκάλη ούτως ώστε να παρευρεθεί στο… σπίτι του. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού αλλά και ένδειξης ελάχιστης τιμής από τους ανθρώπους της ΚΑΕ στον «Νικ».