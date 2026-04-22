Τα απολαυστικά highlights της νίκης του Περιστερίου απέναντι στον Άρη με 78-75.

Το Περιστέρι, παρότι είδε... τον Χάρο με τα μάτια του, εν τέλει ξεπέρασε το σοκ της απώλειας του +14 και πήρε τη νίκη απέναντι στον Άρη με 78-75.

Ο Νίκολς είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ για το Περιστέρι που ανέβηκε στο 14-10, ενώ για τον Άρη, που υποχώρισε στο 13-10, Νούα και Τζόουνς είχαν από 19 πόντους.