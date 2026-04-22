Μίλιτσιτς: «Στον Άρη αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα υγείας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, ο προπονητής του Άρη, μίλησε για την ήττα από το Περιστέρι, τους τραυματισμούς που ταλανίζουν την ομάδα, αλλά και την συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς:

«Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι μέχρι να τελειώσει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ήρθαμε σήμερα σ’ αυτό το παιχνίδι για να δώσουμε ότι έχουμε δεδομένης της κατάστασης. Αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα υγείας ο Τζέικ Φόρεστερ και ο Στέλιος Πουλιανίτης αποφάσισαν με δική τους θέληση παρά τους τραυματισμούς τους να παίξουν σήμερα στο παιχνίδι.

Η αλήθεια είναι ότι δεν αρχίσαμε καλά, ήμασταν σε μια κατάσταση που κυνηγούσαμε στο σκορ και αυτό μας οδήγησε στο να ξοδέψουμε αρκετή ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν μέσα στην αναμέτρηση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Υπάρχει μια πολύ δύκολη ιατρική κατάσταση στην ομάδα μας. Ο Αμίν (Νουά) και ο Χάρελ προσπαθούσαν να καλύψουν αυτό το κενό. Έχουμε και τον Ντανίλο Άντζουσιτς ο οποίος έμεινε στη Θεσσαλονίκη γιατί αντιμετωπίζει και αυτός ένα πρόβλημα τραυματισμού. Οπότε αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι μόνο η αποκατάσταση των τραυματιών εν όψει της ολοκλήρωσης της κανονικής διάρκειας της σεζόν και της έναρξης των playoffs».