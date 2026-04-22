Άρης: Πρόβλημα με Χαρέλ, θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία
Τρία προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν για τον Άρη στην εκτός έδρας ήττα με το Περιστέρι, πέραν της απουσίας του τραυματία Ντανίλο Άντζουσιτς. Ο Ρόνι Χαρέλ χτύπησε στον αντίχειρα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο Στέλιος Πουλιανίτης χτύπησε στο δάχτυλο του αριστερού χεριού του, αλλά ζήτησε ο ίδιος να συνεχίσει στο παιχνίδι καθώς ο Τζέικ Φόρεστερ χρησιμοποιήθηκε με ενοχλήσεις στη μέση.
